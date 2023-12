Wspierana przez Iran szyicka milicja Huti, uczestnicząca od blisko dziesięciu lat w wojnie domowej w Jemenie, oświadczyła, że przeprowadziła atak rakietowy na jeden handlowy statek izraelski, a za pomocą drona zaatakowała drugi - podała agencja Reutera.

Reklama

Atak na izraelskie statki

Rzecznik Huti podał, że zaatakowane statki to Unity Explorer i Number Nine.

Islamistyczni Huti zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane.

Reklama

Oświadczenie Pentagonu

Zgodnie z najnowszymi informacji, jakie przedostają się do mediów ostrzelany okręt wojskowy USA to USS Carney. Pentagon wydał oświadczenie. "Jesteśmy świadomi raportów dotyczących ataków na USS Carney i statki handlowe na Morzu Czerwonym i przekażemy informacji, gdy tylko będą dostępne" - czytamy w komunikacie.

To część eskalacji. Nie wygląda to na strategiczną eskalację, wydaje się, że jest to obecnie atak oportunistyczny ponieważ drony są stosunkowo łatwe do zdobycia i mogą być bardzo skuteczne - tak z kolei ocenił incydent na Morzu Czerwonym analityk wojskowy Sean Belle.