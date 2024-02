Pałac Buckingham poinformował, że u króla Karola zdiagnozowano nowotwór. "Na czas leczenia odłoży obowiązki publiczne" - oznajmił Pałac Buckingham.

Nie jest to rak prostaty, ale został odkryty podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty - poinformowano. Rodzaj nowotworu nie został ujawniony, ale zgodnie z oświadczeniem Pałacu Buckingham, król rozpoczął "regularne leczenie".

Pałac Buckingham twierdzi, że król jest "pozytywnie nastawiony do swojego leczenia" i "nie może się doczekać powrotu do pełnej służby publicznej tak szybko, jak to możliwe".

"Odłoży publiczne aktywności"

Jak zapowiedziano, na razie "odłoży swoje publiczne aktywności".

Nie podano żadnych dalszych szczegółów na temat stadium zaawansowania choroby ani rokowań.

Jak zapowiedziano, król "będzie kontynuował swoją konstytucyjną rolę głowy państwa".

Karol III ponad tydzień temu przeszedł operację prostaty w prywatnym londyńskim szpitalu.