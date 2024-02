Władze Mauritiusu, jak podaje BBC, odmówiły zejścia na ląd pasażerom luksusowego norweskiego liniowca, który wpłynął do portu w stolicy kraju, Port Louis. Jak tłumaczą urzędnicy, decyzję podjęto, by "uniknąć wszelkiego ryzyka". Dlatego pobrano od pasażerów próbki krwi i przesłano do analizy.

Sytuacji nie ułatwia fakt, że na liniowcu jest ponad dwa tysiące pasażerów oraz ponad tysiąc członków załogi. W Port Louis miało dojść do wymiany pasażerów - tak więc w porcie czeka też ponad dwa tysiące ludzi do zaokrętowania.

Pasażerowie przynieśli cholerę na statek?

Wszystko zaczęło się podczas postoju w porcie w Afryce. Kilku pasażerów zaczęło uskarżać się na podobne objawy, 15 osób trafiło więc do izolatek.

Potężna epidemia w Afryce

BBC przypomina, że na południu Afryki trwa potężna epidemia cholery. W siedmiu krajach choruje prawie 200 tysięcy ludzi, jest też kilka tysięcy ofiar śmiertelnych.