To, co zniszczył Putin, Rosja powinna - musi - zapłacić za odbudowę. Tego wymaga prawo międzynarodowe. I na to zasługuje naród ukraiński - powiedział Blinken podczas przemówienia na Politechnice Kijowskiej. Dodał, że Kongres USA umożliwił przejęcie rosyjskich aktywów w USA. Zamierzamy to wykorzystać – zapowiedział. Dodał, że grupa G7 - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Kanada i USA - może odblokować miliardy dolarów "i wysłać Putinowi mocny sygnał, że czas nie jest po jego stronie".

Reklama

Od czasu inwazji na Ukrainę na pełną skalę dwa lata temu, rosyjskie aktywa państwowe w UE szacowane na prawie 211 miliardów euro (181 miliardów funtów) zostały zamrożone. Jak dotąd Unia Europejska zdecydowała się użyć odsetek generowanych przez te środki, by co roku darować Ukrainie ponad 3 mld dol. Według doniesień mediów USA chcą, by G7 podjęła decyzję o użyciu wszystkich przyszłych zysków z tych aktywów - ok. 50 mld dol. - by przekazać je Ukrainie już teraz.

Blinken" Ukraina jest coraz bliżej NATO

Blinken wylądował we wtorek w stolicy Ukrainy po dziewięciogodzinnej podróży pociągiem sypialnym od granicy z Polską. Jego wizyta ma miejsce w czasie, gdy kraj stara się powstrzymać poważny rosyjski najazd w pobliżu drugiego co do wielkości miasta Charkowa.

Reklama

Przybycie Blinkena oznacza także trzy tygodnie od ostatecznego uzgodnienia przez Kongres USA nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. Antony Blinken powiedział też, że Ukraina "jest coraz bliżej NATO". Wcześniej czołowy dyplomata USA zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że pomoc wojskowa "jest już w drodze".