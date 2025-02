W szpitalu Fondazione Poliambulanza w Brescii we Włoszech odnotowano podejrzany przypadek cholery. Agencja Ochrony Zdrowia (ATS) w Brescii potwierdziła, że ​​mężczyzna, który 29 stycznia przybył do Włoch z Nigerii, przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii. U pacjenta tego samego dnia przybycia zaczęły pojawiać się objawy żołądkowo-jelitowe, co wzbudziło obawy o możliwość rozprzestrzenienia się choroby.

ATS we współpracy z władzami rozpoczęła analizy mające na celu sprawdzenie, jak doszło do zakażenia. Sprawdzono kontakty pacjenta, a władze uważnie monitorują sytuację, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak podają włoskie media, pacjent wrócił z Nigerii 29 stycznia i tego samego dnia zaczął odczuwać pierwsze objawy choroby. Skarżył się na silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę i wymioty. Obecnie jego rokowania są niepewne. Badania potwierdziły, że w jego organizmie znajduje się bakteria Vibrio cholerae serogrupy O1, która jest głównym czynnikiem wywołującym cholerę. Władze i służby zapewniają, że nie ma powodów do obaw, a ryzyko rozprzestrzenienia się infekcji jest minimalne.

Cholera w Europie. Pojedyncze przypadki

Dzięki chlorowaniu wody pitnej choroba niemal całkowicie zniknęła z Europy. Miejscami, gdzie obecnie, najczęściej notowane są zachorowania to kraje Afryki i Ameryki Południowej.

Rok temu w Bułgarii odnotowano zakażenie cholerą. Choroba została wykryta u 23-letniego obywatela Indii mieszkającego w Bułgarii, który niedawno podróżował do New Delhi. To pierwszy taki przypadek w tym kraju od ponad 100 lat. Według informacji bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia poprzedni przypadek odnotowany był w 1921 roku. Wówczas, podobnie jak teraz, choroba została przywieziona zza granicy.

Objawy cholery

Cholera jest ostrą, bardzo groźną chorobą zakaźną przewodu pokarmowego wywołaną przez Gram-ujemną bakterię. Należy do chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, ponieważ nieleczona może w ciągu zaledwie kilkunastu godzin doprowadzić do śmierci. Do zakażenia dochodzi zwykle przez spożycie zanieczyszczonej, nieprzegotowanej wody lub żywności, np. owoców morza. Rzadziej źródłem zakażenia jest bezpośredni kontakt z chorym.

Głównym objawem zakażenia cholerą jest wodnista biegunka, bez śluzu i krwi, o mdłym, rybim zapachu. Często występują wymioty, nie ma natomiast gorączki. Szybko dochodzi do odwodnienia, zwłaszcza u małych dzieci, osób starszych, z chorobami współistniejącymi. Może dojść do niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca, kurczy mięśniowych i osłabienia mięśni. Osoby z biegunką choleryczną są apatyczne, z czasem skrajnie wyczerpane, niezdolne do udania się do toalety o własnych siłach.