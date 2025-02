W wywiadzie, którego Trump udzielił w piątek na pokładzie samolotu Air Force One, powiedział, że "lepiej, aby tego nie mówił", gdy zapytano go, ile razy rozmawiał z Putinem - pisze w sobotę późnym wieczorem "The New York Post

On (Putin) chce, aby ludzie przestali umierać — powiedział Trump. Podkreślił, że "zawsze miał dobre stosunki z Putinem" i że ma konkretny plan zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak dalszych szczegółów. Mam nadzieję, że stanie się to szybko — powiedział Trump - Każdego dnia giną ludzie. Ta wojna na Ukrainie jest tak zła. Chcę zakończyć tę cholerną spraew.