Nie sądzę, by było to ryzyko dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to ryzyko dla Trumpa, ponieważ jest silniejszy niż Putin. Uważam, że to ryzyko dla całego świata– powiedział Zełenski. Prezydent powiedział, że jego kraj nie potrzebuje mediacji w rozmowach pokojowych. Dziś nie mówimy o porozumieniu pokojowym i nie ma potrzeby szukania mediacji między Ukrainą a Putinem. Potrzebujemy zdecydowanego wsparcia silnego kraju, Stanów Zjednoczonych, silnego prezydenta Trumpa. Potrzebujemy jego wsparcia i bycia po naszej stronie. Nie sądzę, że może być coś pośrodku między nami. Ponieważ nie dwa kraje walczą w tym samym czasie, a Rosja sprowadziła wojnę na naszą ziemię i myślę, że bronimy jej z godnością – oświadczył Zełenski.

Ukraina w NATO?

Odniósł się także do zapowiedzi Donalda Trupa, że Ukraina nie wejdzie do NATO.Stany Zjednoczone nigdy nie widziały Ukrainy jako państwa członkowskiego NATO, nie słyszałem ze strony amerykańskiego prezydenta, że tam będziemy – stwierdził prezydent Ukrainy. Bądźmy uczciwi: Stany Zjednoczone nigdy nie widziały nas w NATO. One tylko o tym mówiły. Ale tak naprawdę nie chciały, żebyśmy byli w NATO. To prawda. Ja nie mówię o zwykłych ludziach. Jest wielu senatorów, kongresmenów, którzy zawsze byli zaangażowani w nasze dążenia do NATO – dodał.