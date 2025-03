Ukraińska propozycja zawieszenia broni na morzu i niebie

Pierwsza runda rozmów poświęcona była ukraińskiej propozycji zawieszenia broni na morzu i niebie” – napisał portal. Podczas pierwszej części omówiono również porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich. Obecnie trwa druga runda rozmów” – powiadomiło Suspilne.

Reklama

Negocjacje rozpoczęły się we wtorek przed południem czasu polskiego.

Ważni uczestnicy rozmów

Ze strony amerykańskiej uczestniczą w nim sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz. Delegacją ukraińską kieruje szef administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

W przerwie obrad Jermak napisał w Telegramie, że "prace trwają". Waltz stwierdził, że negocjacje "zbliżają się do celu".

Pierwsza rozmowa po sporym kryzysie dyplomatycznym

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej są pierwszym spotkaniem przedstawicieli dwóch państw od czasu sporu prezydentów USA i Ukrainy 28 lutego w Waszyngtonie. Nie doszło wówczas do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do ukraińskich surowców mineralnych, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu i udał się do swojego kraju.