Gigantyczna powódź w Australii. Miasta odcięte od świata [ZDJĘCIA]

1 Około 18 tys. osób zostało ewakuowanych z powodu wysokiej wody w Nowej Południowej Walii do poniedziałku. Służby ratownicze obawiają się, że nawet 54 tys. osób będzie zmuszonych opuścić swoje domy wskutek deszczu, który według prognoz ma padać jeszcze do środy. Premier Australii Scott Morrison powiedział w parlamencie, że 35 społeczności na północy Nowej Południowej Walii zostało odciętych od świata, a służby ratownicze przeprowadziły ponad 700 akcji ratunkowych. "Jesteśmy wdzięczni, że do tej pory nikt nie stracił życia – oświadczył Morrison. - Ale osłabione fundamenty budynków, drogi i drzewa stwarzają ryzyko, podobnie jak zerwane linie energetyczne i podnoszący się poziom wody".