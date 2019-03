Muzeum Wojny w Donbasie. Tu nic nie jest rekonstrukcją… Zobacz ZDJĘCIA

Tablice donbaskich miejscowości z dziurami od kul

Wieża czołgu to wszystko, co zostało z niego po trwającej 242 dni obronie lotniska w Doniecku. Hala ze zdjęciami ofiar (i to wyłącznie z Obwodu Dniepropietrowskiego) poraża zwłaszcza w zestawieniu z rysunkami dzieci marzących o pokoju. Ta wojna jest tuż za naszą miedzą. To dlatego od półtora roku powtarzamy, że import antracytu z okupowanego Zagłębia Donieckiego, który przyjeżdża do UE na rosyjskich papierach, jest pośrednim wspieraniem rosyjskich separatystów – pieniądze z tego procederu bowiem pozwalają na finansowanie im zakupu broni.