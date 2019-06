Wojna na Ukrainie. Bohaterowie niewidzialnego frontu [FOTOREPORTAŻ Z DONBASU]

Kopalnia Hirśka Fot. Karolina Baca-Pogorzelska, Michał Potocki

Na rosyjsko-ukraińskiej wojnie o Zagłębie Donieckie zginęło kilkanaście tysięcy osób. Konflikt trwa już dłużej niż sowiecko-niemiecka wojna lat 1941–1945, która dla mieszkańców Donbasu często bywa punktem odniesienia. Poza tym wojskowym jest tu jeszcze jeden front. To górnicy, którzy mimo ostrzałów i opóźnień w wypłacie pensji nie porzucili swoich kopalń. Gdyby to zrobili, kopalniom groziłoby zalanie, a co za tym idzie – apokalipsa dla kilku miast, w których nie ma nic poza nimi. Kopalnia Zołote leży w 12-tysięcznym miasteczku o tej samej nazwie w obwodzie ługańskim, 800 m od linii rozgraniczającej pozycje ukraińskie od sił samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej.