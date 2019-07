Szef ludowców odwiedził w sobotę miejscowość Piątek (łódzkie), w geometrycznym środku Polski. W swoim wystąpieniu podkreślał, że Koalicja Polska chce czerpać z tradycji, wartości, historii i kultury. To jest nasza historia i nasza tradycja; przyszłości nie ma bez świadomości przeszłości, bez pamięci i tożsamości - zaznaczył.

Dlatego podjęliśmy się zadania budowy Koalicji Polskiej, projektu politycznego, do którego zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli. Wszystkich tych, którzy z nami chcą zmieniać nasze otoczenie, rzeczywistość, zmieniać Polskę na lepsze - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Podjęliśmy tę decyzję, bo wsłuchaliśmy się w głos ludu, w głos tych wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie mówili jasno i wyraźnie: idźcie swoją drogą, bądźcie odważni, miejcie wyzwanie i swoje cele, macie swoją tradycję, historię i wartości; macie też nowoczesność - podkreślił lider PSL.

Idziemy po to wspólnie, żeby budować mosty porozumienia a nie stawiać mury nienawiści. Idziemy po to, żeby budować mosty porozumienia między Polakami, zjednoczyć Polskę, przywrócić braterstwo, zbudować wspólnotę, to jest naczelne nasze przesłanie - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

PSL zapowiedział samodzielny start w wyborach pod szyldem "PSL - Koalicja Polska". Jednocześnie Kosiniak-Kamysz informował w minionym tygodniu, że jego ugrupowanie rozmawia z różnymi środowiskami m.in z Kukiz'15 i Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Kosiniak-Kamysz: nie będziemy się licytować na "piątki" czy "szóstki"

Nie będziemy się licytować na "piątki" czy "szóstki", nie będziemy się ścigać z populistami ; będziemy robić po prostu swoje - powiedział w sobotę w miejscowości Piątek (Łódzkie) lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że Polacy zasługują na "zieloną przyszłość".

Lider ludowców podkreślił, że Polacy zasługują na lepszą przyszłość. Polacy zasługują na zieloną przyszłość. I to jest nasze przesłanie, przesłanie tej kampanii, tego spotkania, tego co robimy. Polacy zasługują na zieloną przyszłość, bo w tym się zawiera bezpieczeństwo, przyjaźń, sympatia. W tym się zawiera wszystko, co jest w naszym sercu: szacunek do drugiego człowieka, szukanie porozumienia, budowanie prawdziwego centrum, które jest dla wszystkich, nie dla wybranych - zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że nie ma drugiej Polski. Jest Polska, ta, w której teraz mieszkamy i żyjemy. Tu jest nasza ojczyzna i tu jest nasz dom - powiedział.

Możesz przejechać cały świat, możesz mieć wszystkie pieniądze. Nie znajdziesz drugiej ojczyzny. Polska jest tu i teraz - dodał.

Jak zauważył, można latami podróżować po świecie, ale "zawsze będziesz szukał tej Polski prawdziwej, naszej ukochanej, z tradycją, wiarą, z obrzędami, z obrzędami, ale też przyjaznej, patrzącej do przodu".