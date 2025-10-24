Coraz więcej kontrowersji wzbudza w Krakowie plan budowy hotelu Nobu, którego współwłaścicielem jest Robert De Niro. Inwestycja powstaje w centrum miasta, przy Błoniach. Spór dotyczy m.in. przebudowy dawnego biurowca Miastoprojektu. Biurowiec znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską.

Posłanka interweniuje

Zdaniem mieszkańców i ekspertów przebudowa zbyt mocno ingeruje w budynek. "Co można zrobić z modernistycznym budynkiem, w którym zaprojektowano Nową Hutę i masterplan Bagdadu? Jak się okazuje, można go wypatroszyć i zamienić w kolejny hotel sygnowany nazwiskiem hollywoodzkiego gwiazdora…

Taki los spotyka dziś biurowiec Miastoprojektu - kultowej pracowni architektonicznej, która przez dekady zmieniała oblicza polskich miast i tworzyła projekty rozpoznawalne na całym świecie. To tutaj pracowali wybitni polscy urbaniści, tutaj powstawały koncepcje przestrzenne i rozwiązania, które miały ambicję kształtować przyszłość. Ta historia jest, a przynajmniej powinna być, częścią tożsamości Krakowa" - napisała posłanka Daria Gosek-Popiołek na Facebooku.

Wniosek o pilną kontrolę

Posłanka skierowała do małopolskiej konserwator zabytków pismo z wnioskiem o pilną kontrolę prowadzonych przez inwestora prac. "Oczekuję pełnej transparentności i natychmiastowego działania służb konserwatorskich, zanim będzie za późno. Nie ma naszej zgody na to, by kolejne ważne dla miasta miejsca znikały w ciszy w imię szybkiego zysku i turystycznej monokultury" - czytamy we wpisie posłanki na Facebooku.

"W środku powstaje hotel sieci, której współwłaścicielem jest Robert De Niro. I o ile można cenić jego role w 'Taksówkarzu' czy 'Ojcu chrzestnym', o tyle jego 'rola' w zachowaniu dziedzictwa Krakowa zasługuje raczej na Złotą Malinę" - zakończyła posłanka.