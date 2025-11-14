Nadzieja na białe Święta Bożego Narodzenia

Większość osób, zwłaszcza najmłodsi, nie pamięta już prawdziwie zimowych Świąt Bożego Narodzenia z powodu braku śniegu w Wigilię. Istnieje jednak spora szansa, że w tym roku ta sytuacja się odmieni, na co wskazuje najnowsza prognoza amerykańskiego modelu CFS.

Reklama

Kształtowanie się zimowej aury

Według przewidywań modelu CFS, od końca listopada do połowy grudnia opady śniegu będą przelotne, a poza obszarami górskimi utworzona pokrywa śnieżna będzie niewielka i krótkotrwała. Sytuacja ma się stopniowo zmieniać – powroty śniegu będą coraz częstsze i obfitsze.

Przełom w pogodzie w połowie grudnia 2025

Kluczowy moment nastąpi w okolicach połowy grudnia, kiedy to do Polski ma napłynąć szeroki strumień arktycznego powietrza. Zapewni on dłuższy okres utrzymywania się mrozu. Model CFS jednoznacznie sugeruje, że prawdziwie zimowa aura potrwa przez całą ostatnią dekadę grudnia i utrzyma się na początku stycznia. Oznacza to, że okres świąteczny, Sylwester i Nowy Rok mogą upłynąć pod znakiem śniegu i mrozu.

Przewidywana grubość śniegu

Reklama

Prognoza zakłada, że w okresie świąteczno-noworocznym pokrywa śnieżna może wynieść od 2 do 10 centymetrów, a miejscami wzrosnąć nawet do 15-20 centymetrów. W górach można spodziewać się jeszcze większych opadów, co przełoży się na wyśmienite warunki narciarskie. Pomimo wahań temperatur między wartościami ujemnymi a dodatnimi, ilość opadów ma być na tyle duża, aby śnieg nie roztopił się całkowicie, a wręcz by go przybywało. Najzimniejsze noce przyniosą mróz sięgający nawet kilkunastu stopni na minusie.

Przełom w prognozie pogody a konsekwencje dla kierowców

Nie wszyscy będą zadowoleni z takiej pogody. Kierowcy, odzwyczajeni od zimowych warunków, mogą napotkać znaczne trudności zarówno w poruszaniu się po zasypanych i śliskich drogach, jak i podczas częstego odśnieżania swoich pojazdów.

Ryzyko błędu w długoterminowych prognozach pogody