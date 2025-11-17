Abonament RTV 2026 – stawki i zniżki

Miesięczna stawka abonamentu RTV na 2026 rok za sam odbiornik radiofoniczny wynosi 9,50 zł, natomiast w przypadku posiadania telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego opłata miesięczna ustalona została na 30,50 zł. Abonenci mają możliwość skorzystania ze zniżek, uiszczając opłatę z góry za dłuższy okres, przy czym termin wpłaty upływa 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu. Największy rabat, wynoszący 10 proc., można uzyskać przy jednorazowej płatności za cały rok; w takim przypadku roczny koszt za radio wyniesie 102,60 zł, a za telewizor lub zestaw RTV – 329,40 zł. Dostępne są również mniejsze zniżki przy opłacie z góry za sześć miesięcy (5 proc.), trzy miesiące (4 proc.) oraz dwa miesiące (3 proc.). Podsumowując, roczna opłata z 10 proc. zniżką wynosi 102,60 zł za radio i 329,40 zł za telewizor lub zestaw, bazując na miesięcznych stawkach 9,50 zł i 30,50 zł.

Grupy zwolnione z opłacania abonamentu RTV

Z obowiązku uiszczania tych opłat zwolnione są określone grupy osób. Dotyczy to seniorów po ukończeniu 75. roku życia oraz osób, które ukończyły 60 lat, lecz ich miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (szacowany próg na 2026 rok to około 4450 zł brutto). Zwolnienie obejmuje także osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, oraz weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Jakie kary za nieopłacanie abonamentu RTV?

Jednocześnie należy podkreślić, że w 2026 roku nadal obowiązuje konieczność rejestracji odbiornika i terminowego uiszczania opłat. Naruszenie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki, czyli 285 zł za niezarejestrowane radio i 915 zł za niezarejestrowany telewizor lub zestaw RTV.

Abonament RTV. Metody płatności

Płatności za abonament realizuje się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Najwygodniejszą metodą jest płatność online, wykorzystując indywidualny, 26-cyfrowy numer rachunku bankowego nadany podczas rejestracji odbiornika. Wpłatę można wykonać standardowym przelewem, pamiętając o wpisaniu w tytule okresu rozliczeniowego, lub za pomocą platformy płatności na stronie internetowej Poczty Polskiej, gdzie po zalogowaniu (wymagany jest numer abonenta i PESEL/NIP) można dokonać szybkiej płatności elektronicznej. Płatności gotówkowe są możliwe w dowolnej placówce Poczty Polskiej, bez dodatkowych prowizji, przy użyciu spersonalizowanego lub standardowego blankietu z wpisanym indywidualnym numerem konta. Kluczowe jest to, że opłata musi być uiszczona z góry, do 25. dnia miesiąca rozpoczynającego okres rozliczeniowy. W przypadku nieznajomości swojego indywidualnego numeru konta, można go ustalić na stronie internetowej lub telefonicznie na infolinii Poczty Polskiej.

Przyszłość abonamentu RTV

Pomimo toczących się dyskusji na temat ewentualnej likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go inną formą finansowania, obowiązujące regulacje na dzień listopada 2025 roku określają przedstawione zasady i stawki na cały 2026 rok. Oczekuje się, że abonament RTV zostanie zniesiony w przyszłości, najprawdopodobniej w ramach nowej ustawy medialnej, która miałaby wejść w życie najpóźniej do końca bieżącej kadencji parlamentu, tj. do listopada 2027 roku. W jego miejsce ma zostać wprowadzona nowa opłata audiowizualna pobierana automatycznie wraz z podatkiem dochodowym od obywateli.