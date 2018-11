Marek Chrzanowski - jak informuje RMF FM - jest od kilku godzin w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Choć przedstawiciele nadzoru zapewniają, że ich były szef nie ma już dostępu do systemu komputerowego czy "materiałów wrażliwych", to śledczy są oburzeni takim postępowaniem służb. To nie szef KNF-u, którego tak de facto śledztwo dotyczy, powinien być w tym gabinecie pierwszy, tylko służby powinny zabezpieczyć ten gabinet, dokonać zatrzymania określonych dokumentów. Trzeba zakładać, że pewne rzeczy mogą zostać utracone - mówi rozgłośni były prokurator, Janusz Kaczmarek. Inni śledczy mówią zaś nieoficjalnie rozgłośni, że to, jak działają służby w Polsce to skandal.

Tymczasem, jak poinformowało CBA, agenci Biura dotarli wreszcie do siedziby KNF. Zabezpieczamy dokumenty i pliki - protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego w Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Banku, w szczególności nabycia udziałów w GetBack SA oraz sprzedaży obligacji GetBack - podał PAP Piotr Kaczorek.= z CBA.

Szef rządu we wtorek zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji w sprawie opisywanej przez "GW". We wtorek wieczorem premier Morawiecki spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro oraz szefami służb - ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim, szefem CBA Ernestem Bejdą oraz zastępcą szefa ABW Norbertem Lobą. Wczoraj zaś Zbigniew Ziobro wydał też polecenie wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, rozmowy dotyczyły aktualnych działań służb ws. nagrań z udziałem Chrzanowskiego; premier zobowiązał instytucje do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy.

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie wynika, że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala – przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.