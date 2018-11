Marek Chrzanowski - jak wynika z informacji RMF - będzie mówił prokuratorom, że nagranie, które ujawnił Leszek Czarnecki nie zawiera całej rozmowy. Są tam bowiem inne wątki, których nie pokazał jeden z najbogatszych Polaków. Do tego będzie zapewniał, że nie pokazywał żadnej kartki z napisem 1 proc - by pokazać biznesmenowi ile ma zarabiać, zatrudniony przez Czarneckiego prawnik.

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Leszek Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie wynika, że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala – przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.