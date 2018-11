Informację, że b. szef KNF dr hab. Marek Chrzanowski został odsunięty od prowadzenia zajęć bezpośrednio po powrocie z Singapuru (czyli 14 listopada - przyp. PAP), nie prowadzi w tej chwili zajęć ze studentami i zastępują go inni pracownicy instytutu, podała wcześniej we wtorek Wirtualna Polska, powołując się na rzecznika SGH. "Dr hab. Marek Chrzanowski nie prowadzi zajęć od zeszłego tygodnia, to nie jest żadna sensacja. Poczekajmy na pełne wyjaśnienia" - napisał późnym popołudniem na Twitterze Karwowski.

W miniony piątek Karwowski mówił PAP, że były przewodniczący KNF został poproszony o rozmowę z władzami Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pracuje na początku tego tygodnia. Nie ma tezy tego spotkania, ale sprawę trzeba wyjaśnić.(...) Tu trzeba się dobrze zastanowić - podkreślił wówczas. Dodał, że doniesienia medialne na temat b. szefa KNF są bardzo niepokojące i "szokujące". Musimy poczekać na rozmowę - powtórzył Piotr Karwowski we wtorek, pytany przez PAP o los dr. Chrzanowskiego na uczelni.

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada, że w marcu 2018 r. ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena Chrzanowski miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 proc., co według "GW" miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat miliardera mec. Roman Giertych przyznał, że słynnej kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Pan Czarnecki jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu - powiedział RMF Giertych.

Po artykule "GW" Chrzanowski złożył dymisję, a premier ją przyjął. O wszczęciu śledztwa poinformował 13 listopada prokurator generalny. Jako wstępną kwalifikację prawną przyjęto z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią.

Dr hab. Marek Chrzanowski to profesor nadzwyczajny SGH. Pracuje w Zakładzie Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. To część Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.