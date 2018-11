W założeniu Brukseli dyrektywa miała ograniczyć apetyt służb na dane obywateli. W polskich realiach może być jednak inaczej. Nasza ustawa wzmocni zamiast osłabić funkcjonariuszy ABW, CBA, SKW, SWW. Na takie ryzyko zwraca uwagę nawet Ministerstwo Spraw zagranicznych. Rząd jednak zlekceważył ostrzeżenie i przekazał posłom ustawę w nieodpowiednim brzmieniu.

Owszem, unijne prawo pozwala, by przepisów nie stosować do przypadków, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe. Ale polski ustawodawca uznał, że w ogóle nie będą one dotyczyły "trzyliterowych" instytucji.

– Kwestia możliwości podmiotowego wyłączenia służb specjalnych została skonsultowana z KE. Przedstawiła ona swoje stanowisko, zgodnie z którym tego typu wyłączenie jest niezgodne z prawem UE – ostrzega MSZ.

Z kolei prof. Robert Grzeszczak z UW wskazuje, że uchwalenie przepisów w proponowanym przez rząd brzmieniu może poskutkować wniesieniem przez komisję skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.