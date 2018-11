Otwarcie odbyło się w czwartek 22 listopada. Na nagraniach zamieszczonym w sieci widać jak tłumy taranują wejście do nowej galerii w Cieszynie na Śląsku.

Zanim jednak jej próg mogli przekroczyć klienci, dzień wcześniej odbyła się impreza zamknięta. Zaproszono na nią dziennikarzy, przedstawicieli lokalnych władz oraz gości specjalnych m.in. Krzysztofa Ibisza, który był gospodarzem wieczoru. Jak pisze gazeta.pl pojawili się również księża, którzy poświęcili obiekt i zaprosili gości do wspólnego odmówienia modlitwy "Ojcze Nasz".

- Słowo Boże mówi: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. My jesteśmy w tym nowym, pięknym domu - mówił podczas otwarcia galerii ksiądz Jacek Gracz, proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

- Wynika z tego, że Pan Bóg pobłogosławił, że mogliśmy go ukończyć, że możemy do niego wejść i, że możemy tu widzieć tyle radosnych, kolorowych i ciekawych rzeczy - dodał, zapraszając zgromadzonych do wspólnej modlitwy.