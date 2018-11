"Wsłuchując się w głos ruchów i wspólnot katolickich działających na terenie naszego miasta chcemy zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny" – takie jest stanowisko radnych, przywoływane przez portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl.

Autorem projektu jest Marian Błaszczyński, przewodniczący rady z prezydenckiego ugrupowania "Razem dla Piotrkowa". A że ma ono 9 głosów w 23-osobowej radzie, to razem z PiS (7 mandatów) ma też większość.

"Razem dla Piotrkowa" zapewnia jednak, że w grę nie wchodzi dyscyplina partyjna.

Duchownym pomysł zawierzenia miasta Matce Boskiej się nie podoba. Gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Piotrkowie Gracjan Kubica przypomina, że miasto jest już zawierzone Matce Bożej Piotrowskiej. - A Matka Boża to Matka Boża, niezależnie od tego w jakim wizerunku – dodaje.

Dominikanin Paweł Gużyński w rozmowie z tvn24.pl ocenia z kolei: - To głupi pomysł, jak stąd do wieczności. Jego zdaniem, to objaw "przerostu pobożności nad kompetencjami ".