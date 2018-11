Jan Duda startował w wyborach samorządowych do sejmiku małopolskiego z pierwszego miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył aż 56 763 głosów. Przed końcem kadencji 2014-2018 opublikował swoje oświadczenie majątkowe.

Datowane jest ono na 16 września i obejmuje okres od początku roku. Jak podaje wp.pl wynika z niego, że Duda senior ma 22 tys. zł oszczędności oraz polisy ubezpieczeniowe na 38 tys. zł. Jest współwłaścicielem z udziałem 1/5 domu (115 m.kw.) wartego 340 tys. zł, a także wraz z żoną współwłaścicielem mieszkania (48,8 m.kw.) o wartości 410 tys. zł.

W 2018 roku ojciec prezydenta zarobił 229,5 tys. zł. W kwocie zawarte są zarobki na uczelni, bo Duda senior wykłada na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowo – Technicznej w Tarnowie. Dostaje także wynagrodzenie za zasiadanie w państwowej komisji Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, a dostaje za nie ok. 4,2 tys. zł.

Dodatkowo jak wynika z oświadczenia dostał: 20,2 tys. zł tytułem diet radnego sejmiku; 15,6 tys. zł tytułem praw autorskich; 1,2 tys. zł tytułem umów zleceń i o dzieło. Otrzymał również 58,7 tys. zł emerytury. Posiada również samochód KIA Rio z 2017 roku, którego wartość to 48 tys. zł. Razem z żoną Jadwigą, która jest również wykładowcą akademickim, spłaca 310 tys. zł kredytu mieszkaniowego. Według stanu na 16 września, zostało im do spłaty 213,7 tys. zł. Inny kredyt mieszkaniowy wzięty kilka lat temu na 270 tys. zł, spłacił w tym roku. Według stanu na 31 grudnia 2017 r., choć do spłaty zostało mu 15 tys. zł, w aktualnym oświadczeniu majątkowym po kredycie nie ma śladu.

W poprzednich latach ojciec prezydenta zarabiał w 2017 r. - 368 tys. zł; w 2016 r. - 385 tys. zł; w 2015 r. - 434 tys. zł. - No tak wyszło... Pracuję jako profesor na dwóch uczelniach, mam sporo zajęć, uczestniczę w naukowych grantach, zdecydowałem się pobierać emeryturę. Może i wyszło dużo, ale nadal z żoną jesteśmy ubodzy duchem – mówił wówczas w mediach prof. Jan Tadeusz Duda.

Roczna pensja jego syna, czyli prezydenta Andrzeja Dudy wynosi ok. 250 tys. złotych rocznie.