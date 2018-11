Ofiara, 39-letni mieszkaniec miasta, trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Z relacji świadków wynika, że chwilę wcześniej napastnik nie chciał opuścić pociągu, który w czwartek przyjechał do Tarnowa. Awanturował się z kierownictwem pociągu, które próbowało skłonić go do opuszczenia pojazdu.

Gdy mężczyzna wyszedł w końcu z wagonu, wyjął nóż i zaatakował przypadkowo napotkaną osobę. Był nią tarnowianin, który akurat wchodził na peron z przejścia podziemnego.

Nożownika udało się zatrzymać. - Straż Ochrony Kolei przekazała go policji. Jest w trakcie badań potrzebnych do zatrzymania i osadzenia – powiedział rzecznik prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.