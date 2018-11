Radny Domaszewicz zamieścił na Instagramie swoje zdjęcie z obrad samorządu i podpisał je "Vote bitchez" ("Głosujcie dziwki").

Screen z InstaStory Bartosza Domaszewicza / Instagram

W sieci natychmiast przetoczyła się fala oburzenia. Jednak polityk nie zamierza przepraszać. Twierdzi, że nie chciał nikogo urazić, a jego wpis był autoironiczny i został zaczerpnięty z bliskiej mu subkultury hiphopowej.

- To forma autoironii. Ja ją wobec siebie zawsze stosuję niezależnie od tego, jakie pełnię funkcje. Jestem osobą, która się wychowała na osiedlu. Zawsze słuchałem hip-hopu i to jest sformułowanie zaczerpnięte z tamtej muzyki. Nie jest spersonalizowane, to forma żartobliwego zwrotu - tłumaczy Domaszewicz w rozmowie z Radiem Łodź, cytowanej przez łódzką "Gazetę Wyborczą".