Odwołuję się do pana sumienia, aby pan przerwał to, co się dzieje - mówiła Agata Kwaśniak w Polsat News.

W piątek prokuratura postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków byłemu przewodniczącemu KNF Andrzejowi J. i jego sześciorgu b. współpracownikom. Byłemu wiceszefowi KNF grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Agata Kwaśniak była w piątek gościem programu "Godziny szczytu" w Polsat News. Na początku rozmowy z Bartoszem Kurkiem zwróciła się z apelem w kierunku premiera Mateusza Morawieckiego.

Panie premierze. Proszę, niech pan powstrzyma tę makabryczną sytuację, z którą mamy teraz do czynienia. Pan znał mojego męża. Pan w środowisku bankowym pracował z nim, dobrze się o nim wypowiadał. Sądzę, że pan go cenił. Bardzo pana proszę, żeby ta sytuacja była zatrzymana - mówiła.

Podkreśliła, że zatrzymanie i postawienie zarzutów byłemu wiceszefowi KNF "nie służy Polsce, nie służy ludziom, którzy są w sektorze finansowym".