Brudziński został zapytany na Twitterze o wpisy m.in. z grupy "Jestem gorszego sortu" na Facebooku: "Panie ministrze Brudziński, to nie jest przypadkiem sprawa dla Was?".

"Jest. I niech żadna kreatura nie sądzi, że pozostanie anonimowa" - odpowiedział minister Brudziński.

.... powywieszamy wkrutce /pisownia oryginalna/

- Panie Ministrze @jbrudzinski to nie jest przypadkiem sprawa dla Was??? — PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) 8 December 2018

W sprawie obraźliwych wpisów dotyczących śmierci Szczypińskiej do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie złożył b. oficer CBŚ Jacek Wrona.

"W dniu 8.12.2018 r. zmarła Jolanta Szczypińska, posłanka PiS. Po ogłoszeniu tej informacji na różnych portalach internetowych pojawiły się kondolencje i komentarze, jednakże mimo że w zdecydowanej większości przypadków wyrażały one smutek, żal i współczucie dla rodziny zmarłej, wiele osób dokonało wpisów o treści, które porażają pogardą, agresją i zbydlęceniem moralnym" – napisał w zawiadomieniu Wrona.

"Zachowanie to nie mieści się w żadnych kanonach cywilizowanego społeczeństwa oraz narusza normy moralne, obyczajowe, prawne i karne. Plugawienie dobrego imienia powszechnie szanowanej zmarłej praz życzenie śmierci innym osobom z nią związanym to objaw barbarzyństwa i degeneracji kulturowej" – ocenił Wrona. Do zawiadomienia dołączono zrzuty wpisów dotyczących śmierci Jolanty Szczypińskiej.