Na razie - jak podaje TVN Meteo - w całej Polsce jest pochmurno ze słabymi opadami śniegu i z temperaturą lekko poniżej zera albo około zera. To mroźny wyż znad Skandynawii kieruje do nas zimne powietrze.

W kolejnych dniach Polska nie zmieni się w drugą Arktykę, mimo wpływu powietrza arktycznego. Ono sobie do nas płynie, ale jakoś bardzo straszne i siarczyste nie jest. Natomiast jest to zdecydowanie pogoda chłodna, pochmurna, ze słabymi opadami śniegu i taka pozostanie do niedzieli włącznie - twierdzi Tomasz Wasilewski z TVN Meteo.

Obecnie jedynie w Tatrach można cieszyć się białą aurą, gdzie spadło około 60 centymetrów śniegu. Jednak jak mówi Wasilewski, sytuacja może się jeszcze zmienić. - Chciałbym żeby było tak jak wszyscy chcą, czyli właśnie w czasie świąt trochę więcej śniegu. Jest na to szansa, ale w drugim dniu świąt - powiedział.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i marznącymi opadami

W związku z możliwym oblodzeniem dróg i chodników Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 11 województw, a dla jednego przed marznącymi opadami.

Województwa objęte ostrzeżeniem to: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie; a także północno-centralna część: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, oraz północno-wschodnia część pomorskiego.

Dodatkowo dla południowej części woj. podkarpackiego IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW informuje, że "prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne".(PAP)

