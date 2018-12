W zeszłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że europoseł Mirosław Piotrowski złożył do sądu wniosek o rejestrację partii politycznej - "Ruch Prawdziwa Europa". Za formacją stać miałby o. Tadeusz Rydzyk.

W rozmowie z o. Rydzykiem dziennikarz "Naszego Dziennika" nazwał wspomniane informacje "medialnymi insynuacjami" i podkreślił, że ukrywa się w nich fakt, że na czele ugrupowania ma stanąć Piotrowski. Zapytał duchownego, czy takie teksty są elementem walki z Radiem Maryja.

O. Rydzyk odniósł się do osoby europosła, stwierdzając, że "profesor Mirosław Piotrowski tak jak każdy ma prawo działać na rzecz dobra wspólnego". - Co nas łączy z panem profesorem? To, że wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spełnia posługę myślenia przez swe wystąpienia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiem, że rodzina pana profesora jest katolicka, ma porządnych rodziców, jedna siostra jest karmelitanką klauzurową, druga urszulanką szarą. Ja pana profesora nie kanonizuję, ale dziękuję mu za to, co robi, i życzę mu dobrze. Niech politycy ze sobą rozmawiają, niech wspólnie budują - mówił w wywiadzie o. Rydzyk.

Popieram każde dobro i cieszę się każdym dobrem, jakie człowiek czyni. Jeżeli jakaś partia czyni coś dobrego, to się cieszę - podkreślił. Jak dodał, nie ma "żadnych konfliktów z ludźmi, politykami, którzy starają się czynić dobro". - Chciałbym, żeby czynili jeszcze więcej, żeby się nie bali - powiedział.

Na pytanie, czy katolicy w Polsce mają swoją reprezentację polityczną, o. Rydzyk odparł, że "w jakimś stopniu mają, ale nie jest to w pełni".

Mirosław Piotrowski jest europosłem trzecią kadencję. W 2004 roku został wybrany do PE jako kandydat Ligi Polskich Rodzin; otrzymał ponad 48 tys. głosów, najwięcej w okręgu lubelskim. W 2009 r. Piotrowski był liderem listy PiS na Lubelszczyźnie. Zdobył najwięcej głosów w całym okręgu lubelskim - prawie 85 tys.; w 2014 r. jako kandydat PiS zdobył - 73 465 głosów.

W 2009 i 2014 r. Piotrowski uzyskiwał reelekcję startując z list PiS, choć formalnie nigdy nie był członkiem partii.

W rozmowie z Wirtualną Polską Piotrowski mówił, że szczegółowych informacji na temat nowej inicjatywy politycznej chętnie udzieli po wpisaniu "Ruchu Prawdziwa Europa” przez sąd do rejestru partii politycznych. "Na tym etapie nie chciałbym się wypowiadać" - dodał.