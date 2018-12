Na tych obszarach wystąpią miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Opady będą się wolno przemieszczać z zachodu na wschód.

W najbliższych godzinach Europa Zachodnia będzie w zasięgu rozległego niżu znad Atlantyku. Natomiast nad zachodnią Rosją wciąż będzie dominował wyż. I to pod jego wpływem znajdzie się Polska, choć nad województwa zachodnie nasunie się płytka zatoka niżowa

Nad przeważającą częścią kraju utrzyma się chłodne powietrze ze wschodu, tylko nad dzielnice zachodnie zacznie napływać cieplejsze powietrze morskie z południa.

W nocy z wtorku na środę pojawi się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu także z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południowym zachodzie na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju popada słaby śnieg, na wschodnim wybrzeżu deszcz ze śniegiem. W środkowej części Pomorza i na Kujawach możliwy jest marznący deszcz powodujący gołoledź.

Uwaga na mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do 300 m. Temperatura wyniesie od -8 st. na południowym wschodzie do 1 st. na północnym zachodzie, chłodniej na Pogórzu Karpackim: od -13 st. do -8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -5 st. na terenach podgórskich Karpat i -4 st. na Suwalszczyźnie do 2 st., 3 st. na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty,cpołudniowo-wschodni.

Z kolei GDDKiA poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje 301 pojazdów do zimowego utrzymania. GDDKiA zwraca jednak uwagę na utrudnienia związane z sytuacją pogodową. W związku z opadami śniegu lub deszczu, utrudnień należy się spodziewać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, małopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Ponadto warunki podróżowania może utrudniać mgła w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, zachodniopomorskim i mazowieckim. I tak np. w woj. mazowieckim, na odcinku Mińsk Mazowiecki – Łochów drogi krajowej nr 50, występuje śliska nawierzchnia.