Zebrana na zrzutka.pl kwota ma zapewnić nastolatce pomoc długoterminową.

18-latka została brutalnie zgwałcona przez swojego przyjaciela i jego kolegę - opisuje "Codziennik Feministyczny". Do przestępstwa doszło po wsypaniu dziewczynie do picia tzw. pigułki gwałtu. Był to dzień jej urodzin.

Dziewczyna po traumatycznych przeżyciach i odrzuceniu przez najbliższe otoczenie próbowała popełnić samobójstwo, dopiero wtedy otrzymała indywidualny tok nauczania.