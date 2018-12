Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

We wtorek zachmurzenie przeważnie duże. We wschodniej połowie kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. Na obszarach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C na krańcach wschodnich do 4 st.C, 5 st.C na zachodzie oraz nad morzem i około 6 st.C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich początkowo śniegu. Na wschodzie kraju przejściowo możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. W górach opady samego śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -3 st.C, -1 st.C na krańcach wschodnich do 3 st.C, 4 st.C na zachodzie kraju i około 5 st.C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie początkowo okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.