Były prezydent Lech Wałęsa stwierdził też m.in., że jest nam bliżej "do Moskwy niż do Nowego Jorku". Wywiad cytowany jest przez agencję RIA Novosti.

Gazeta.pl cytując wypowiedzi Wałęsy, że Sputnik był już wielokrotnie "przyłapywany" na wpuszczanie do polskiej przestrzeni medialnej treści zdecydowanie prorosyjskich.

Wałęsa przedstawił w rozmowie ze Sputnikiem swoją wizję stosunków polsko-rosyjskich. - Jelcyn był otwarty. Jelcyn przyjmował argumenty. Jak się dało mu dobre argumenty, to on był otwarty. On szedł uczciwą drogą. To był naprawdę wartościowy człowiek - mówił Wałęsa.

Były prezydent uważa, że on sam mógłby przyjechać do Rosji, by zacząć rozmowy z tamtejszymi władzami. Zapewnił, że "nie ma przeciwwskazań" i jak dostanie takie zaproszenie, to pojedzie.

Bardzo bym chciał, bo uważam Putina za mądrego człowieka, tylko któremu nie dostarczają argumentów, takich trochę innych. (...) A gdyby miał inne argumenty, takie jak Jelcynowi dostarczałem, to wtedy piękną politykę robiliśmy - powiedział.

Stwierdził też, że nie podoba mu się obecny proamerykański kurs w polskiej dyplomacji. - Nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają". (...) Nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku - dodał.