- Około godziny 4:10 mężczyzna w niedozwolonym miejscu wtargnął na tory kolejowe wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Chabówka - Zakopane. Specjalna komisja zbada okoliczności wypadku i wyjaśni, dlaczego ta osoba znalazła się na torach – dodał Jakubowski.

Mężczyznę w stanie krytycznym przewieziono do zakopiańskiego szpitala - mimo wysiłków ratowników i lekarzy nie przeżył wypadku. Ruch kolejowy na trasie z i do Zakopanego był wstrzymany do godz. 5:40.