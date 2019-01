W województwie pomorskim ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w powiecie słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, malborskim, nowodworskim, sztumskim i tczewskim. Na tych terenach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, z północy.

IMGW wydało również ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa pomorskiego i południowej części kujawsko-pomorskiego w związku z oblodzeniem na drogach.

W południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 50 cm. IMGW wydało również ostrzeżenie dla tych terenów ze względu na zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h oraz opady śniegu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". IMGW zaleca w związku z tym dużą ostrożność, śledzenie komunikatów o sytuacji pogodowej oraz przestrzeganie "zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia".

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". "Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" - ostrzega IMGW.

Jak podaje Instytut Meteorologii o Gospodarki Wodnej, w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną przewiduje się na Żuławach i Zalewie Wiślanym wzrost poziomów wody powyżej stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia oznacza, że poziomy wody (obserwowane lub prognozowane) układają powyżej stanów alarmowych.