Konferencja prasowa odbyła się w niedzielę w Koszalinie i miała związek z pożarem w tzw. escape roomie w Koszalinie, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna jest ciężko poparzony.

Prokurator mówił, że przesłuchanie młodego mężczyzny, który został zatrzymany w związku z tragedią w Koszalinie, rozpocznie się ok. godz. 15. Przeprowadzenie tych czynności jednak się opóźnia.

Zatrzymany mężczyzna jest spokrewniony z osobą, która zarejestrowała działalność escape roomu, w którym doszło do tragedii. - On jako krewny tej osoby jest jedną z tych osób, które tę działalność zakładały i organizowały. Z tej przyczyny nastąpi to dzisiejsze przesłuchanie - zaznaczył. Dodał, że ustalenia prokuratury wskazują na to, że zatrzymany miał orientację co do wyposażenia pomieszczeń i tego, w jaki sposób będą one zagospodarowane.

Nieoficjalnie 28-latek, mieszkaniec Wielkopolski, to wnuk kobiety, która przy ul. Piłsudskiego 88 zarejestrowała działalność gospodarczą i prowadziła escape room w wynajętym budynku.

Tę kobietę prokuratura przesłuchała w sobotę. Gąsiorowski poinformował, że „nie usłyszała zarzutów, została przesłuchana w charakterze świadka”. Przyznała, że gdy rozpoczęła starania o zarejestrowanie działalności gospodarczej, „krewny w tym jej bardzo pomagał”. Stwierdziła, że w prowadzeniu działalności pomagały jej inne osoby z rodziny oraz pracownik, „ten poparzony mężczyzna, który w dniu zdarzenia był na miejscu”.

Prokuratura przesłuchała też właścicielkę budynku. - Jeszcze raz zaznaczam, że w toku tego przesłuchania ustalono ponownie, iż pani właścicielka budynku nie była tą osobą, która prowadziła działalność escape roomu. Ona tylko - mając budynek - po prostu wynajęła go - stwierdził.

Prokuratura wykonuje też czynności z 25-letnim mężczyzną poparzonym w pożarze, który przebywa w specjalistycznym szpitalu w Gryficach. - Prokurator udał się do szpitala, w którym przebywa ranny mężczyzna, by ustalić czy jego stan zdrowia pozwoli na przesłuchanie. Z moich informacji wynika, że lekarze wydał zgodę i prokurator rozpoczął przeprowadzać czynność – poinformował Gąsiorowski.

W sobotę, zgodnie z zarządzeniem po piątkowym tragicznym wypadku, w którym w escape roomie w Koszalinie zginęło pięć młodych dziewczyn, strażacy rozpoczęli kontrole escape roomów w całym kraju.

