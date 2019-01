Dolnośląskie: Straż skontrolowała 21 escape roomów; w 13 nieprawidłowości; jeden do zamknięcia

W 13 z 21 skontrolowanych do tej pory przez dolnośląskich strażaków escape roomów stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na Dolnym Śląsku jest 105 takich obiektów, w większości we Wrocławiu. Straż zapowiada, że zostaną skontrolowane wszystkie.

Jak powiedział w niedzielę PAP oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu mł. bryg. Andrzej Góralski, do godziny 15 w niedzielę, dolnośląscy strażacy skontrolowali 21 escape roomów w regionie. „W 13 z nich stwierdzono nieprawidłowości, których było łącznie 45, z tego 20 w zakresie ewakuacji” - powiedział Góralski.

Jeden z obiektów – w Jeleniej Górze – według kontrolerów w ogóle nie nadaje się do użytkowania. „W pozostałych przypadkach zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej” - powiedział strażak.

Na Dolnym Śląsku jest 105 escape roomów, z czego 72 we Wrocławiu. Cztery takie obiekty znajdą się w Jeleniej Górze, siedem w Legnicy, a pięć w Karpaczu. Straż zamierza skontrolować wszystkie obiekty. W ocenie Góralskiego te kontrolę mogą potrwać jeszcze kilka dni.

Łódzkie: Skontrolowano 19 obiektów typu escape room, w każdym uchybienia

W Łódzkiem w każdym z 19 skontrolowanych do tej pory przez strażaków obiektów typu escape room wykryto nieprawidłowości – poinformował w niedzielę PAP oficer prasowy łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak.

Zaznaczył, że informacje pochodzą z godz. 16.

W regionie łódzkim funkcjonuje ponad 20 obiektów tzw. escape roomów, które posiadają w sumie kilkadziesiąt pokoi. Znajdują się one w Łodzi, powiecie łódzko-wschodnim, Pabianicach, Bełchatowie, Radomsku, Łasku, Zduńskiej Woli i Piotrkowie Trybunalskim.

Jak poinformował Pawlak, w każdym ze skontrolowanych do godz. 16 obiektów typu. escape room wykryto nieprawidłowości. W sumie stwierdzono 58 nieprawidłowości dotyczących ochrony p. pożarowej, w tym 20 dotyczących warunków ewakuacji. Wystawiono cztery mandaty karne. Dodał, że w Łódzkiem nie zamknięto żadnego tzw. espace roomu.

Kujawsko-Pomorskie: Nieprawidłowości w 15 z 18 skontrolowanych escape roomów; jeden zamknięty

W 15 spośród skontrolowanych 18 placówek, w których funkcjonowały tzw. espcape roomy w regionie kujawsko-pomorskim, wykryto nieprawidłowości; jeden lokal w Grudziądzu został wyłączony z użytkowania - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak.

Rzecznik kujawsko-pomorskiej straży zaznaczył, że najwięcej placówek istnieje w dużych miastach, a często pod jednym dachem jest kilka takich pokoi, np. w Toruniu istnieje pięć punktów z łącznie 20 pokojami.

W Grudziądzu strażacy zdecydowali o wyłączeniu jednego z escape roomów w placówce, gdzie były trzy takie pokoje. Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu st. kpt. Paweł Korgol poinformował, że powodem decyzji były nieprawidłowości polegające na braku oświetlenia awaryjnego i pomalowaniu ścian palnymi farbami.

"Właściciel placówki świadczącej takie usługi przekazał nam jednak, że i tak w najbliższym czasie odwołuje wszystkie rezerwacje" - powiedział st. kpt. Korgol. Dodał też, że w drugim escape roomie działającym w mieście od drugiej połowy grudnia nie było umawianych wizyt zainteresowanych osób i nadal jest on nieczynny.

St. kpt Piętak podał, że w 15 skontrolowanych dotychczas placówkach stwierdzono 69 nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 29 dotyczących warunków ewakuacji. Kontrolujący nałożyli na prowadzących escape roomy dwa mandaty. We wszystkich przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości zobowiązano właścicieli do niezwłocznego ich usunięcia. Część właścicieli, jak prowadząca lokal we Włocławku, zdecydowały, że do czasu wyeliminowania uchybień nie będą prowadzić działalności.

Według informacji posiadanych przez strażaków w województwie kujawsko-pomorskim istnieją przynajmniej 84 placówki z escape roomami.

Na Mazowszu skontrolowano 22 escape roomy, jeden zamknięto

Jak dotąd PSP przeprowadziła 22 kontrole escape roomów na Mazowszu; jeden obiekt nie spełniał wymogów przeciwpożarowych i został zamknięty, w pozostałych stwierdzono drobne nieprawidłowości - powiedział PAP rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski

Jak zaznaczył Kierzkowski, jak dotąd PSP przeprowadziła 22 kontrole escape roomów na Mazowszu. Do trzech obiektów nie udało się dotrzeć, ponieważ były zamknięte.

"Tylko jeden obiekt nie spełniał wymogów przeciwpożarowych i został zamknięty. Był to escape room znajdujący się w lokalu usługowym w Płocku" - poinformował. Dodał, że pozostałe escape roomy miały "drobne niedociągnięcia", jednak mogą funkcjonować dalej, pod warunkiem, że usuną nieprawidłowości.

"Kontrole nadal trwają. W tej chwili została nam tylko Warszawa. Obiekty znajdujące się w Płocku, Radomiu i Siedlcach zostały już skontrolowane. Zostały nam 122 pokoje w Warszawie" - zaznaczył. Dodał, że na kompleksową ocenę wyników kontroli trzeba poczekać kilka dni. "Strażacy z Warszawy będą kontrolować stołeczne obiekty jeszcze przez ok. 3-4 dni. Na razie jest za wcześnie, by mówić, czy jest dobrze czy źle" - zastrzegł Kierzkowski.

Pomorskie: Zamknięto trzy z 25 skontrolowanych escape roomów

Pomorska straż pożarna i inne służby do niedzielnego wczesnego popołudnia skontrolowały 25 escape roomów funkcjonujących na terenie województwa. W przypadku trzech z nich nadzór budowlany wydał decyzje o zakazie dalszej działalności. Kontrole są kontynuowane.

O pierwszych efektach kontroli prowadzonych w trybie pilnym, po pożarze, w efekcie którego w piątek w Koszalinie zginęło 5 osób, poinformował w niedzielę PAP Łukasz Płusa rzecznik prasowy pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przypomniał, że na liście, którą strażacy dysponowali w sobotę znajdowało się około 80 escape roomów oraz domów strachu mających działać na terenie województwa. Wyjaśnił, że przeprowadzona przez straż i inne służby weryfikacja pozwoliła ustalić, że aktualnie w regionie funkcjonuje 36 escape roomów.

Płusa wyjaśnił, że do niedzielnego wczesnego popołudnia skontrolowano 25 spośród nich. W kontrolach, poza strażą pożarną, udział brali policjanci oraz przedstawiciele inspektoratów nadzoru budowlanego.

Rzecznik wyjaśnił, że w przypadku 14 lokali strażacy stwierdzili nieprawidłowości mogące utrudniać ewakuację (np. brak oznakowania drogi ewakuacyjnej). Stwierdzono też w sumie 38 innych nieprawidłowości związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Brakowało m.in. sprzętu przeciwpożarowego lub możliwości dojazdu dla służb do obiektu, w niektórych lokalach warunki uniemożliwiały też prowadzenia akcji ratowniczej.

Płusa poinformował, że w wielu przypadkach właściciele escape roomów otrzymali od strażaków stosowne zalecenia mające poprawić warunki przeciwpożarowe. W trzech przypadkach kontrole zakończyły się wydaniem decyzji o zakazie eksploatacji. Dotyczyły one trzech escape roomów istniejących na terenie powiatu chojnickiego i prowadzonych przez jeden podmiot gospodarczy. „Wszystkie trzy zakazy wydali inspektorzy nadzoru budowlanego” – wyjaśnił Płusa.

Wielkopolska: Nieprawidłowości w 13 z 16 sprawdzonych escape roomach

16 działających w regionie escape roomów skontrolowali dotąd wielkopolscy strażacy. W trzynastu przypadkach stwierdzili nieprawidłowości; wydano zakaz użytkowania escape roomu w Koninie – poinformował PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.

Po piątkowym, tragicznym wypadku w Koszalinie, gdzie w wyniku pożaru zginęło pięć nastolatek, wielkopolscy strażacy mają do skontrolowania w regionie ponad 60 escape roomów.

Mł. bryg. Sławomir Brandt poinformował PAP w niedzielę, że do tej pory przeprowadzono kontrole w ośmiu escape roomach w Poznaniu i ośmiu poza stolicą regionu. Tylko w trzech przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

"W pozostałych sprawdzonych obiektach stwierdziliśmy łącznie 47 nieprawidłowości, z tego 38 dotyczyła dróg ewakuacyjnych: były źle oznakowane, źle poprowadzone, znajdowały się tam materiały łatwopalne lub miały nieprawidłowe drzwi. Nałożono trzy mandaty karne, w przypadku escape roomu w Koninie wydano zakaz użytkowania” – podał Brandt.

Strażacy apelują o powstrzymanie się od korzystania z escape roomów do czasu zakończenia kontroli. Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński zaapelował do właścicieli takich obiektów o powstrzymanie działalności do czasu zakończenia kontroli prowadzonych w całej Polsce przez strażaków i policję.