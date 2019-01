Zachodniopomorskie: Skontrolowano 11 escape roomów, dwa zamknięte

- Strażacy skontrolowali 11 escape roomów z 21 zidentyfikowanych w woj. zachodniopomorskim, dwa z nich zostały wyłączone z użytkowania - powiedział PAP w poniedziałek rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Jak poinformował Kubiak, w dziesięciu obiektach odkryto nieprawidłowości. Były to m.in. problemy z awaryjnym oświetleniem, z możliwością natychmiastowego otwarcia drzwi czy ochroną przeciwpożarową. W jednym przypadku wystawiono "grzywnę w drodze mandatu karnego". Rzecznik zachodniopomorskiej straży zapowiedział, że kontrole będą kontynuowane we wtorek.

Dolnośląskie: Straż skontrolowała 28 escape roomów, w 17 nieprawidłowości

Jak powiedział w poniedziałek PAP oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu mł. bryg. Andrzej Góralski, do godziny 15 w poniedziałek dolnośląscy strażacy skontrolowali 28 escape roomów w regionie. - W 17 z nich stwierdzono nieprawidłowości, których było łącznie 59, z tego 34 w zakresie ewakuacji - powiedział Góralski.

Jeden z obiektów – w Jeleniej Górze – według kontrolerów w ogóle nie nadaje się do użytkowania. W pozostałych przypadkach wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na Dolnym Śląsku jest 105 escape roomów, z czego 72 we Wrocławiu. Cztery takie obiekty znajdą się w Jeleniej Górze, siedem w Legnicy, a pięć w Karpaczu. Straż zamierza skontrolować wszystkie takie obiekty.

Małopolskie: 14 lokali z zakazem eksploatacji escape roomów

Pierwotnie małopolscy strażacy planowali kontrolę 69 lokali, w których działają escape roomy, okazało się jednak, że część z nich zakończyła działalność.

Ostatecznie małopolscy strażacy skontrolowali 42 lokale (w nich ponad 100 escape roomów), w tym 26 w Krakowie. Decyzję o zakazie eksploatacji otrzymało 14 obiektów - 12 w Krakowie, jeden w powiecie nowotarskim i jeden w powiecie wadowickim.

Funkcjonariusze nałożyli sześć grzywien. Wysokość kar w tym przypadku – jak powiedział rzecznik – może wynosić do 500 zł. Kary jednak, jak ustaliła PAP, były niższe, wynosiły ok. 100-200 zł.

- Stwierdziliśmy ponad 200 nieprawidłowości różnego kalibru i różnego typu – powiedział Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak. Sprecyzował, że nieprawidłowości polegały m.in. niezapewnieniu możliwości ewakuacji, niemożności bezpiecznego opuszczenia obiektu, blokowaniu drzwi. - Były przypadki, w których uznaliśmy obiekty za zagrażające życiu – dodał komendant. Chodzi m.in. o budynki, w których znacząco przekroczona była przewidziana przepisami maksymalna droga dojścia.

Kujawsko-Pomorskie: Nieprawidłowości w 29 z 31 skontrolowanych escape roomów

W 29 spośród 31 skontrolowanych placówek, w których funkcjonowały tzw. espcape roomy w regionie kujawsko-pomorskim, wykryto nieprawidłowości; jeden pokój zagadek został wyłączony z użytku - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak.

Rzecznik kujawsko-pomorskiej straży zaznaczył, że najwięcej placówek jest w dużych miastach, a często pod jednym dachem jest kilka takich pokoi. Np. w Toruniu jest pięć punktów z łącznie 20 pokojami. Strażakom udało się do tej pory skontrolować 68 pokoi z ok. 85 w regionie.

- Wykryliśmy 158 nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 71 w zakresie warunków ewakuacji. Jeden pokój escape room został zamknięty - w Grudziądzu. Nałożyliśmy też dwa mandaty - w Bydgoszczy oraz Włocławku. Kontrole trwają. W zespołach sprawdzających stan tych miejsc są nie tylko strażacy, ale także np. strażnicy miejscy oraz inspektorzy nadzoru budowlanego - powiedział PAP rzecznik wojewódzkiej PSP.

Dodał, że straż pożarna chce zakończyć kontrole jeszcze w poniedziałek, ale całościowe podsumowanie prac zespołów będzie możliwe we wtorek rano.

Jak wcześniej informowała PAP - w Grudziądzu strażacy zdecydowali o wyłączeniu jednego z escape roomów w placówce, gdzie były trzy takie pokoje. Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu st. kpt. Paweł Korgol poinformował, że powodem decyzji były nieprawidłowości polegające na braku oświetlenia awaryjnego i pomalowaniu ścian palnymi farbami.

- Właściciel placówki świadczącej takie usługi przekazał nam jednak, że i tak w najbliższym czasie odwołuje wszystkie rezerwacje - powiedział st. kpt. Korgol. Dodał też, że w drugim escape roomie działającym w mieście od drugiej połowy grudnia nie było umawianych wizyt zainteresowanych osób i nadal jest on nieczynny.

Podkarpackie: Zamknięto trzy escape roomy

Na Podkarpaciu straż pożarna zamknęła trzy tzw. escape roomy. W regionie do poniedziałkowego popołudnia skontrolowano 10 lokali, gdzie mieściło się 19 "pokoi zagadek". Strażacy nie odwiedzili jeszcze dwóch tzw. escape roomów.

- "Pokoje zagadek" zamknięto w Rzeszowie, Krośnie i Dębicy. Przyczyną decyzji były głównie nieprawidłowości dotyczące organizacji dróg ewakuacji - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Betleja.

Dodał, że strażacy wystawili także cztery mandaty. W kontrolowanych obiektach wykryto braki m.in.: gaśnic, oznakowania, instrukcji na wypadek pożaru, czy braki dokumentów potwierdzających kontrole kominiarskie.

Według danych podkarpackiej straży pożarnej, w regionie funkcjonuje 21 tzw. escape roomów w 12 obiektach. W niektórych lokalach jest po kilka "pokoi zagadek".

Pomorskie: Zamknięto 12 z 50 skontrolowanych escape roomów

Pomorska straż pożarna i inne służby do poniedziałkowego południa skontrolowały 50 escape roomów. Dziewięć z nich zamknęła straż, w przypadku trzech innych obiektów taką decyzję wydał inspektor nadzoru budowlanego.

O dotychczasowych wynikach kontroli poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Łukasz Płusa.

Na liście, którą dysponują strażacy, znajduje się około 80 escape roomów i domów strachu (są prowadzone przez 36 podmiotów gospodarczych) działających w województwie pomorskim. Inspekcje mają się zakończyć we wtorek.

Płusa wyjaśnił, że podczas dotychczasowych kontroli wykryto 49 nieprawidłowości dotyczących warunków ewakuacji (np. brak oznakowania drogi ewakuacyjnej) i 132 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o brak sprzętu przeciwpożarowego lub możliwości dojazdu dla służb do obiektu, w niektórych lokalach warunki uniemożliwiały też prowadzenie akcji ratowniczej.

- W dziewięciu przypadkach straż pożarna wydała zakaz dalszej eksploatacji lokali. Znajdują się one m.in. w Gdańsku i Sopocie - poinformował Płusa.

Dodał, że decyzję o zakazie dalszej działalności dla trzech escape roomów wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

Podlaskie: Po kontrolach strażaków decyzje o zakazach użytkowania w dwóch escape roomach

Jeden pokój i jedno piętro w dwóch escape roomach z zakazem użytkowania – to efekt dotychczasowych kontroli przeprowadzonych w Podlaskiem w podmiotach prowadzących taką działalność – poinformowała w poniedziałek PAP straż pożarna.

Podlascy strażacy skontrolowali dotychczas dziewięć takich obiektów w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i w Grajewie. Wykryto 33 różne nieprawidłowości, z czego dziewięć dotyczy ewakuacji, pozostałe są związane np. z brakiem w trakcie kontroli dokumentów choćby potwierdzających bezpieczeństwo różnych instalacji w obiekcie.

Zakazy użytkowania (w formie decyzji administracyjnych) wydano nie dla całych dwóch escape roomów, ale dla części z nich ze względu na nieprawidłowości dotyczące ewakuacji, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi – poinformował Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Dodał, że zakaz użytkowania nie oznacza całkowitego zamknięcia obiektu, ale zakaz prowadzenia tam przedmiotowej działalności.

Strażacy nie są pewni, czy dziewięć escape roomów w regionie, które skontrolowali od soboty, to wszystkie takie obiekty istniejące w województwie. Janowski powiedział, że skontrolowano te escape roomy, o których istnieniu wiedzę można było zdobyć najłatwiej, np. wykorzystując internet. Dodał, że teraz strażacy proszą o informacje np. samorządy, chcą korzystać z rejestrów działalności gospodarczej i z innych możliwości dotarcia do informacji. - Nie będzie to łatwe – przyznaje Janowski.

Żadna z przeprowadzonych kontroli nie zakończyła się nałożeniem kary w formie mandatu, bo, jak mówi Marcin Janowski, mandaty nakładane są wówczas, gdy dochodzi do wykroczeń, a tu takich podstaw nie było. Strażacy proszą np. dzierżawców obiektów, gdzie działają escape roomy, o uzupełnienie dokumentacji, która potwierdza, że instalacje w obiekcie (gazowe, elektryczne, wentylacyjne) są bezpieczne, sprawne, spełniają wymogi przeciwpożarowe. Wskazał, że zwłaszcza w weekend trudno dzierżawcy dysponować takim dokumentem, bo najczęściej ma go właściciel budynku. Teraz odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć straży pożarnej. Janowski dodał, że drobne uchybienia, np. usunięcie przedmiotów z dróg ewakuacji, jest znacznie szybsze do wyegzekwowania.

Śląskie: Cztery zamknięte escape roomy, sprawdzonych prawie 60 ze 170

Niemal 60 escape roomów z około 170 zidentyfikowanych w woj. śląskim sprawdziła do poniedziałkowego przedpołudnia śląska straż pożarna. Wobec czterech takich miejsc - ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidłowości - wydano zakazy użytkowania.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek w południe rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Aneta Gołębiowska, strażacy w regionie skontrowali do tego czasu 58 takich obiektów – z prawie 170 zidentyfikowanych. Zdecydowali o zamknięciu czterech – dwóch w Bielsku-Białej i po jednym w Chorzowie i Mikołowie.

- Łączna liczba stwierdzonych w nich nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej to 40, w związku z warunkami ewakuacji – 77. Natomiast ogólnie nieprawidłowości stwierdzono 189. Nałożono pięć mandatów - powiedziała Gołębiowska, dodając, że kontrole – po ustaleniu właścicieli – potrwają zapewne do końca tygodnia.

Opolskie: Nieprawidłowości w zabezpieczeniu escape roomów w regionie

- W niektórych obiektach typu escape room w województwie opolskim zespoły kontrolujące stwierdziły nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego - powiedział PAP Dariusz Gieroń, rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

- Na terenie województwa opolskiego wiemy o ośmiu obiektach, gdzie są escape roomy, choć nie wykluczamy, że takich miejsc jest więcej. Według stanu na poniedziałkowe przedpołudnie jesteśmy po kontroli w siedmiu obiektach. W tej chwili nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, jednak wiemy już, że w poszczególnych obiektach stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na przewężeniach korytarza, który miał być drogą ewakuacyjną, braku odpowiedniego oświetlenia czy użyciu wykładziny nieposiadającej atestu niepalności - wylicza Gieroń.

W rozmowie z PAP rzecznik opolskich strażaków nie wykluczył, że co najmniej w jednym przypadku może zapaść decyzja o zamknięciu obiektu, zastrzegł jednak, że sytuacja w każdym obiekcie wymaga szczegółowej analizy.

Mazowieckie: Strażacy skontrolowali 62 escape roomy, cztery zamknięto

Przez weekend mazowieccy strażacy przeprowadzili kontrole w 62 obiektach typu "escape room", składających się w sumie z 147 pokoi. W 39 lokalach stwierdzono nieprawidłowości, a cztery zamknięto - poinformował rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Jak podkreślono na stronie mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej, jest to stan z godziny 9.00 w poniedziałek.

Wśród lokali, dla których wydano zakaz eksploatacji, są jeden escape room w Płocku i trzy w Warszawie.

Łącznie w skontrolowanych obiektach stwierdzono 464 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i 116 nieprawidłowości z zakresu warunków ewakuacji.

W 16 przypadkach właściciele lokali zostali ukarani grzywnami. 15 obiektów było użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Strażacy będą w poniedziałek kontynuowali kontrole w dziewięciu obiektach.

Lubuskie: Straż skontrolowała cztery escape roomy, we wszystkich nieprawidłowości

Lubuscy strażacy przeprowadzili dotychczas kontrole w czterech tzw. escape roomach. We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości. Nie zamknięto żadnego z nich - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. kpt. Dariusz Szymura.

Z danych zebranych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w woj. lubuskim jest 17 escape roomów prowadzonych przez ośmiu przedsiębiorców. W Gorzowie Wlkp. jest jedno takie miejsce, w Zielonej Górze trzy. To właśnie w stolicach regionu strażacy zakończyli już kontrole.

- Zarówno w escape roomie w Gorzowie, jak i w tych w Zielonej Górze stwierdzono nieprawidłowości związane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego. Chodzi m.in. o dojścia do wyjść ewakuacyjnych czy brak podręcznego sprzętu gaśniczego. Nałożyliśmy dwa mandaty po 500 zł – wyjaśnił Szymura.

PSP wszczęła także postępowania administracyjne, których skutkiem będą decyzje o wymaganiach wobec tego typu lokali. Decyzje te zostaną przekazane osobom prowadzącym escape roomy. Po upływie wskazanego w decyzji terminu na realizację wytycznych strażacy przeprowadzą powtórne kontrole.

Rzecznik dodał, że część z ustalonych miejsc prowadzenia takiej działalności jest już nieczynnych. Tak było np. w Żarach. Zaznaczył, że we współpracy z policją i innymi instytucjami PSP na bieżąco zbiera informacje, gdzie jeszcze w regionie mogą działać escape roomy.

Na wtorek wojewoda lubuski Władysław Dajczak zwołał konferencje prasową, na której wraz z komendantem wojewódzkim PSP podsumują wyniki dotychczasowych kontroli w takich obiektach rozrywkowych.

Lubelskie: Skontrolowano 14 escape roomów, nieprawidłowości w 12

W 12 spośród 14 skontrolowanych dotychczas escape roomów w Lubelskiem strażacy wykryli nieprawidłowości. Uznali, że usterki nadają się do usunięcia, nie wydali więc decyzji o zakazie działalności ani nie nałożyli mandatów.

- Łącznie we wszystkich skontrolowanych dotychczas lokalach stwierdzono 65 rozmaitych nieprawidłowości, stosunkowo niewiele z nich dotyczyło kwestii związanych z ewakuacją. Nieprawidłowości są możliwe do usunięcia – powiedział PAP w poniedziałek Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

- Ewakuacji dotyczyły przykładowo takie nieprawidłowości jak brak zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych czy brak atestów potwierdzających niepalność wykładzin na drogach ewakuacji - dodał Badach.

Najwięcej nieprawidłowości to brak dokumentacji dotyczącej przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych, brak hydrantów, a także niesporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Nie wydano decyzji o zamknięciu żadnego lokalu ani nie nałożono mandatów. Jednak protokoły z przeprowadzonych kontroli nie są jeszcze zamknięte – zaznaczył Badach.

Kontrole w escape roomach w Lubelskiem nie zostały jeszcze zakończone. - Będą prowadzone do czasu, aż skontrolujemy wszystkie tego typu placówki. Ustalamy nadal, ile ich jest. Wiem, o jeszcze dwóch w Lublinie, które będą kontrolowane, zapewne jest jeszcze kilka w województwie – powiedział Badach.

Dotychczas strażacy skontrolowali 14 escape roomów w regionie, w tym dziewięć w Lublinie.

Wielkopolskie: Nieprawidłowości w 21 z 29 sprawdzonych escape roomów

29 działających w regionie escape roomów skontrolowali dotąd wielkopolscy strażacy. W 21 stwierdzili nieprawidłowości; wydano zakaz użytkowania escape roomów w Koninie i Krotoszynie – poinformował PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.

Brandt dodał, że w 21 escape roomach stwierdzono łącznie 140 nieprawidłowości. Połowa z nich dotyczyła dróg ewakuacyjnych: były źle oznakowane, źle poprowadzone, znajdowały się tam materiały łatwopalne lub miały nieprawidłowe drzwi. Nałożono pięć mandatów karnych.

- Kontrole cały czas trwają – głównie w Poznaniu, bo tu działa większość tego typu obiektów w regionie. Działa sześć zespołów kontrolnych; weryfikujemy escape roomy, do tych, do których nie mamy dostępu, idziemy z policją i sprawdzamy, czy te obiekty prowadzą działalność – podał.

Na razie trudno podać precyzyjną liczbę faktycznie działających escape roomów w regionie. W niedzielę o zakończeniu działalności poinformował escape room z Wrześni. Jak podali jego twórcy, "obiekt był przystosowany do tego typu rozrywek, co potwierdziła po kontroli straż pożarna oraz nadzór budowlany", jednak musieli go zamknąć, bo działał w piwnicach, które nie mogą być traktowane jako lokal użytkowy.

Warmińsko-mazurskie: Skontrolowano siedem escape roomów, w każdym uchybienia

Jak powiedział PAP naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. kpt. Jacek Gromek, warmińsko-mazurscy strażacy przeprowadzili dotychczas kontrole w siedmiu z ośmiu tzw. escape roomów w regionie.

- W każdym ze skontrolowanych obiektów stwierdziliśmy jakieś nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nie były to jednak uchybienia, które skutkowałyby zagrożeniem życia lub zdrowa i stanowiły przesłanki do wydania decyzji o wyłączeniu tych lokali z użytkowania. W jednym z przypadków kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu - mówił.

Zdaniem Gromka, w skontrolowanych escape roomach wykryto łącznie 23 uchybienia, z czego dwa dotyczyły warunków ewakuacji. Jak dodał, w jednym z obiektów brakowało oznakowania wyjścia ewakuacyjnego i dostępu do klucza umożliwiającego natychmiastowe otwarcie drzwi, ale właściciel escape roomu usunął te nieprawidłowości jeszcze w trakcie trwania kontroli.

Według straży w pozostałych przypadkach chodziło o uchybienia o charakterze porządkowo-administracyjnym, np. w czasie kontroli przedsiębiorcy nie posiadali przy sobie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających choćby aktualny przegląd instalacji elektrycznej czy przewodów wentylacyjnych i kominowych. Skontrolowani mają dostarczyć brakujące dokumenty do właściwej komendy straży pożarnej.

Do tej pory strażacy skontrolowali siedem escape roomów w województwie; trzy w Olsztynie, dwa w Elblągu i po jednym w Iławie i Mikołajkach. W najbliższych dniach mają przeprowadzić kontrolę w ostatnim z tego typu obiektów, w Giżycku. Jak wyjaśnił st. kpt. Gromek wcześniej nie było to możliwe, bo prowadzący tę działalność mieszka w Warszawie i musi przyjechać na miejsce, żeby udostępnić lokal do kontroli.