Akt oskarżenia przeciwko kobiecie i mężczyźnie skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Agnieszka S. i Arkadiusz P. 147 razy mieli udzielić pomocy w nielegalnym przerywaniu ciąży. Na swojej działalności zarobili co najmniej 130 tys. zł.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, Agnieszka S. i Arkadiusz P. oferowali "pakiety poronne" w portalach internetowych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

"Pakiety poronne" zawierały środki farmakologiczne służące do aborcji farmakologicznej. Do "pakietów" dołączona była instrukcja obsługi.

Za pomoc ciężarnej w przerywaniu ciąży, z naruszeniem przepisów, lub za nakłanianie do tego, grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Za nielegalną sprzedaż i uczynienie z niej źródła dochodu oskarżonym grozi do dwóch lat pozbawienia wolności – kara ta może być zwiększona o połowę.