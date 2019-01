Igor Stachowiak został zatrzymany w maju 2016 r. na rynku we Wrocławiu. Po zatrzymaniu przez policję i przewiezieniu na komisariat policji zmarł z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Zatrzymanie nagrał telefonem komórkowym Patryk H. I to właśnie jego prokuratura oskarża o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Grozi za to do trzech lat więzienia. Patryk H. nie przyznał się do winy.

Śledczy już raz zajmowali się zachowaniem Patryka H. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Wrocław Stare Miasto zostało umorzone. Teraz, na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, zostało wznowione - podaje radio TOK.FM.

- W Prokuraturze Okręgowej stwierdzono, że zebrany materiał jest niekompletny i że umorzenie jest niezasadne, a co najmniej przedwczesne - przekonuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Klaus.

Wznowione postępowanie zakończyło się sporządzeniem aktu oskarżenia. - Jednego z policjantów Patryk H. pchnął, a drugiego szarpał za rękaw - powiedziała prokurator Klaus. W ten sposób oskarżony miał chcieć utrudnić policjantom interwencję wobec Stachowiaka.

Tymczasem od miesięcy przed wrocławskim sądem toczy się proces czterech policjantów, którzy są oskarżeni o przekroczenie uprawnień, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad Igorem Stachowiakiem. Grozi im do pięciu lat więzienia.