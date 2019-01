Komisja Europejska wystosowała oficjalne pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dokumentu wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. KE chce również skrupulatnie przeanalizować argumenty "za" przekopem Mierzei - informuje Zetka.

W unijnym piśmie do ministerstwa gospodarki jest mowa o wstrzymaniu robót budowlanych do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Nie wiadomo zatem, co z ogłoszonym w sylwestra przetargiem na budowę kanału.