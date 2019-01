Elżbieta K. została oskarżona o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 6-letnim niepełnosprawnym chłopcem w okresie od września 2017 r. do marca 2018 r. – powiedziała w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn,

K. była wychowawczynią grupy, do której uczęszczał chłopiec, w jednym z niepublicznych przedszkoli w Głogowie. Była to grupa integracyjna. Zdaniem prokuratury K. wielokrotnie zaklejała chłopcu usta taśmą. Przytwierdzała też jego nogi i ręce taśmą do krzesła, na którym siedział. Miała też szarpać dziecko za uszy.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta nie była w stanie zapanować nad zachowaniem tego dziecka, a przemocą chciała wymusić posłuszeństwo – powiedział prokurator.

Na początku postępowania K. nie przyznawała się do zarzutów. Później jednak przyznała się i zadeklarowało dobrowolne poddanie się karze. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia i przez 15 lat zakaz wykonywania zawodu opiekuna dzieci.

Prokurator Tkaczyszyn poinformowała również, że w śledztwie do odrębnego postępowania wyłączono materiały, które dotyczą znęcania się nad podopiecznymi przez innych pracowników tego przedszkola. To śledztwo jest w toku.