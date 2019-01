IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź, dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz niemal całego woj. zachodniopomorskiego, zachodniej części woj. łódzkiego i północnej dolnośląskiego. IMGW informuje, że prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w województwach: podlaskiego i wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, wschodniej części woj. mazowieckiego i lubelskiego oraz wschodnio-centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego. Temperatura minimalna będzie się wahać między -16 st. a -12 st.

W północnej części woj. dolnośląskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, kierowcy muszą uważać na oblodzone drogi, szczególnie w wschodniej i północnej części województwa. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW informuje, że "prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne".