Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała na swoim profilu w portalu społecznościowym, że zwróciła się do metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej bp Romualda Kamińskiego z prośbą o możliwość zmniejszenia liczby godzin religii w klasach pierwszych z dwóch do jednej w tygodniu. Kaznowska wyjaśniła, że przyczyną prośby jest przepełnienie szkół spowodowane tym, że we wrześniu 2019 r. naukę w szkołach średnich rozpoczną zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów - 44 tys. uczniów zamiast 19 tys. - jak w roku ubiegłym.

Jak powiedział PAP rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński, w przyszłym roku szkolnym sytuacja będzie wyjątkowa z powodu reformy i przepełnienia w szkołach ponadpodstawowych. - Jeśli w danej szkole będzie taki problem, dyrektor złoży prośbę do kurii. Obaj warszawscy biskupi zadeklarowali, że każdą prośbę będą rozpatrywali indywidualnie. Nie można tego rozpatrywać w taki sposób, że odtąd każdy uczeń pierwszej klasy będzie miał jedną godzinę religii tygodniowo - zgoda dotyczy tylko tych szkół, w których faktycznie będą problemy lokalowe, a dyrektorzy złożą taki wniosek - wyjaśnił.

- Zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo nie jest w mocy władz diecezji, ponieważ te sprawy reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. - przypomniał. Jak wyjaśnił, zmniejszenie liczby godzin jest możliwe tylko czasowo, w wyjątkowych sytuacjach. - Globalnie, bez patrzenia na konkretną sytuację, nawet biskup nie może wyrazić na coś takiego zgody - zastrzegł ks. Śliwiński.

Rzecznik diecezji warszawsko-praskiej Jakub Troszyński napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej kurii, że bp Romuald Kamiński i bp Marek Solarczyk spotkali się w tej sprawie z Kaznowską. "Biskupi wyrazili nadzieję, że w wielu przypadkach będzie możliwe zachowanie dwóch lekcji religii w tygodniu" - czytamy w komunikacie.