Nie róbcie tego, nie wolno przemocą walczyć z przemocą - nawoływał po ataku na Pawła Adamowicza założyciel WOŚP Jurek Owsiak. - Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy nie mają w sobie agresji. Agresja miała miejsce w Gdańsku, to jest niewyobrażalne - dodał.

Nie dzielmy się, niech nas nikt nie podzieli. Panie prezydencie Gdańska, jesteśmy z panem - mówił Owsiak.

W niedzielę na krótko zatrzymaliśmy finał – mówił w specjalnym oświadczeniu szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak w związku z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Nie wahamy się, aby zmienić nastrój, aby o tym mówić – podkreślił.

Przypomniał również o ataku w Nicei, do którego doszło w lipcu 2016 r. - Wtedy zatrzymaliśmy cały festiwal. Byliśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy na rozkręconym do maksymalnych granic radości festiwalu, pokazali rzecz niezwykłą – 120 tysięcy ludzi uniosło kartki nad swoimi głowami w kolorach: czerwonym, białym i niebieskim, a my odegraliśmy hymn Francji – przypomniał Owsiak.

Odniósł się również do wyemitowanego w TVP Info filmiku autorstwa Barbary Pieli. - Plastelinowy świat stworzony przez Telewizję Polską i przez panią Barbarę Pielę, to jest właśnie świat, który budzi tę nienawiść – mówił. - Ktoś w tym świecie z plasteliny, próbuje ze mnie zrobić szubrawcę i złodzieja – dodał.

Ten plastelinowy świat prowadzi do nienawiści. Musimy się wszyscy temu przeciwstawić – powiedział.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie podczas "Światełka do nieba" WOŚP - podała TVN24.

Prosimy was, żeby w tym momencie powstrzymać się od wzajemnego obwiniania. Nie brnijmy w to dalej! Nie dzielmy się!

Bądźmy w tej chwili razem i przekażmy nasze wsparcie Pawłowi Adamowiczowi. #WOSP #WOSP2019 #Gdańsk @AdamowiczPawel — WOŚP (@fundacjawosp) 13 January 2019

Po przeprowadzonej reanimacji Adamowicz został przetransportowany do szpitala.

Oświadczenie Jerzego Owsiaka

"Dostaliśmy informację z Gdańska, że doszło do tragicznej sytuacji, kiedy ktoś wtargnął na scenę naszego finału i pan Prezydent Gdańska - pan Adamowicz został ugodzony nożem. Sprawca został zatrzymany. Dzieje się to w środkowej Europie, w Polsce. W Polsce, która słynęła z tego że była krajem, który wymyślił wolność, wymyślił solidarność w XX wieku. Wymyślił wolność dla innych krajów. Wymyślił, że bez przemocy możemy myśleć o naszej wolności.



W tym kraju tak się zakręciliśmy od 3 lat. Tak strasznie się zakręciliśmy, że nie możemy uszanować nawet takiego dnia, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak się zakręciliśmy nawzajem, niewiarygodnie, tak się wzięliśmy za łby. A mówimy „grajmy bez focha”. Mając żale, mając swoje pretensje, mając swoje bóle, targniemy się z nożem na drugą osobę.



To jest momentami dziki kraj. Nie róbcie tego. Nie można przemocą walczyć z przemocą. Weźcie to sobie do serca w tym dzisiejszym dniu, kiedy robimy tak nieprawdopodobne rzeczy, kiedy chcemy być ze sobą, kiedy ktoś o nas w sposób niemal nazistowski opowiada, że jesteśmy armią ludzi z plasteliny. Ludzi złych, niedobrych ludzi, którzy mają w sobie nieprawdopodobny jad. Że robimy tylko zło. Robimy kupę dobra. Miliard złotych przed momentem pękło. Tu w tym miejscu w Warszawie - mówią o tym na cały świat.



Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy mają dla siebie przyjaźń, którzy nie mają w sobie agresji.

Ta agresja miała miejsce w Gdańsku, moim rodzinnym mieście. Coś nieprawdopodobnego.



Nie dzielmy się, gdy ci którzy nas dzielą. Nie idźcie w tamtą stronę. Nie idźcie tam gdzie zło. Nie idźcie w stronę ludzi, którzy tym fochem rozdają swojego focha na prawo i na lewo. Nie idźcie tam, gdzie się dzielimy. Nie idźcie tam, gdzie jest dom podzielony na pół.



Nie jest prawdą, że był Berlin Wschodni i Zachodni. Że były Niemcy Wschodnie i Zachodnie. Nie jest prawdą, że są dwie Koree. To pęknie kiedyś.



Nie sprawmy nigdy, a to robimy, że są dwa kraje pod tytułem Polska. Nikt nie ma prawa tak mówić. Jest jedna Polska. Jedna taka, jaka jest tutaj - dobra, wspaniała, rewelacyjna.



Nie róbcie tego. Nie idźcie za fochem. Idźcie tam, gdzie są dobre emocje. Wszystkich widzów przepraszam. Scenariusz pisze życie. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Młodzi ludzie, bardzo młodzi. I my wszyscy rodacy, Polacy, na całym świecie. Bądźmy za tym, że się kochamy razem. Posłuchajcie, jak z Kasia zaśpiewała w sposób nieprawdopodobny na najpiękniejszym festiwalu świata "Arahję", posłuchajcie, zobaczcie. A wiecie o czym jest ta pieśń! Kazik to napisał bardzo wyraźnie - o dzieleniu się! Nie dzielmy się. Niech nas nikt nigdy nie podzieli.



Panie Prezydencie Gdańska, czuwamy także nad Pana zdrowiem, jesteśmy z Panem i oby nikomu się nie stała krzywda. Ten finał trwa jeszcze. Wysłuchajcie jeszcze, a potem schodzę do Was i dalej lecimy z naszym scenariuszem, z naszymi gośćmi, z naszą radością. Bądźcie radośni! Nie miejcie focha! Miłość, Przyjaźń, Muzyka!" - to wszystko powiedział Jurek Owsiak po wejściu na antenę TTV. Następnie w studiu w centrum Warszawy rozbrzmiała piosenka "Arahja" Kultu wykonana przez zespół Hey podczas Festiwalu Pol'and'Rock w 2017 roku.