Jak podaje "Gazeta Wyborcza" gdańska policja powiadomiła zakład karny. Mimo to nie podjęto żadnych działań.

Matkę zaniepokoił stan psychiczny syna - słyszał głosy, miał duże poczucie krzywdy, o swoją sytuację obwiniał polityków. Dlatego też zgłosiła swoje wątpliwości 30 listopada komendantowi komisariatu na Białej w Gdańsku.

Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując go o pozyskanej wiedzy - potwierdza informacje "GW" asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku. – W piśmie tym zwrócili się z prośbą o podjęcie przez zakład karny możliwych dostępnych działań.

Według ustaleń trójmiejskiej "GW" odpowiedź brzmiała, że nic złego się nie dzieje.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i kilkakrotnie ugodził nożem prezydenta Adamowicza. Zamachowca zatrzymano na scenie. W poniedziałek krótko przed godz. 15 lekarze poinformowali, że prezydent Adamowicz zmarł. Wstępne wyniki sekcji zwłok mówią, że doznał on trzech głębokich ran w okolicach serca i brzucha.

W poniedziałek prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.