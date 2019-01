Msza pogrzebowa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozpocznie się w sobotę w południe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Bazylika Mariacka będzie otwarta już od godz. 10. W południe przez około minutę zabrzmią syreny alarmowe.

"Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Bazylice Mariackiej, dla wszystkich gdańszczan, którzy nie dostaną się do kościoła, a chcieliby wspólnie uczestniczyć w ceremonii, będzie przeprowadzona transmisja z uroczystości" - informuje Urząd Miejski w Gdańsku.

Nabożeństwo pogrzebowe będzie transmitowane na ośmiu ekranach ustawionych na Głównym Mieście. Pięć telebimów zainstalowanych będzie na ul. Długiej i Długim Targu, po jednym na Targu Węglowym, Placu Świętopełka i Wyspie Ołowianka. Transmisja wyświetlana będzie też w ERGO ARENIE, która zostanie otwarta o godz. 10 (wejście bramą A1).

Na ul. Długą i Długi Targ dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej. Na Targ Węglowy, do Parku Świętopełka, Ołowianki i ERGO ARENY będzie można wejść bez ograniczeń. Otwarte będą parkingi przy hali ERGO ARENA, zaparkować będzie też można wzdłuż ul. Łokietka.

Podczas pogrzebu osobom potrzebującym zapewniona będzie profesjonalna pomoc psychologiczna. Sześciu psychologów MOPR będzie pracować w godz. od 10 do 16 w budynku Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. W budynku będzie też punkt medyczny. Z pomocy psychologów będzie można skorzystać również telefonicznie, pod numerem: 58 347 82 82. W pobliżu Bazyliki Mariackiej wsparcia udzielą pracownicy socjalni. Ich zadaniem będzie np. odprowadzenie osób potrzebujących do psychologa lub wyprowadzenie z tłumu. Będą ubrani w pomarańczowe kamizelki, z plakietkami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

- Nie wstydźmy się swojej słabości, emocji wywołanych tragedią, nie udawajmy silnych w tak trudnym momencie – apeluje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

Urząd Miejski w Gdańsku prosi wszystkie osoby potrzebujące pomocy o zgłaszanie się do komisariatu policji na ul. Piwnej. W to miejsce przyprowadzane będą dzieci, które zgubią się podczas uroczystości.

W strefach będą przenośne toalety. W sobotę na terenie Głównego Miasta obowiązuje całkowity zakaz używania dronów.

W obszarze całego miasta, a w szczególności Śródmieścia spodziewany jest bardzo duży ruch drogowy. Przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne od piątku 18 stycznia, od północy, do soboty, 19 stycznia do godz. 23:59. Organizatorzy proszą, by nie odkładać dojazdu na pogrzeb na ostatnią chwilę. Wskazane jest zaplanowanie podróży rano. Władze Gdańska bardzo proszą też o korzystanie z komunikacji miejskiej. Z powodu zmian w ruchu kierowcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb mundurowych. Pojazdy pozostawiane w głównych ciągach komunikacyjnych mogą być odholowane.

W trakcie uroczystości zmienione będzie funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W piątek, 18 stycznia i w sobotę 19 stycznia, przez cały dzień nie będzie kursować linia 100.

W sobotę wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe będą funkcjonować według stałych, sobotnich rozkładów jazdy. Niektóre linie będą zasilone. W godz. 8-18 częściej będą funkcjonować linie tramwajowe 8, 9, 12 i autobusowe 154, 167 i 210. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 7. Linie 7, 8, 9, 12 będą kursować co 10 minut, linia 154 co 7,5 minuty, linia 167 co 15 minut a linia 210 co 20 minut.

W przypadku dużej frekwencji zostaną uruchomione dodatkowe kursy na innych liniach tramwajowych i autobusowych. Władze miasta przypominają, że dojechać do Śródmieścia można też pociągami SKM, które w tym dniu będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, czyli co 10 minut.

W piątek w godzinach popołudniowych i w sobotę ZKM Gdynia uruchamia własną linię autobusową 101 na trasie z dworca kolejowego Gdynia przez Oliwę–Wrzeszcz do Śródmieścia SKM w Gdańsku. Linia jest bezpłatna.

Na uroczystość nie należy przynosić wieńców ani zniczy. Nie będzie możliwości wejścia ze zniczami do miejsc, w których będą ekrany. Osoby, które przyjdą w te miejsca ze zniczami, będą proszone o zostawienie ich u służb porządkowych. Zdeponowane znicze po zakończeniu uroczystości będą przeniesione, ustawiane i zapalone w ustalonym miejscu. Najprawdopodobniej będzie to Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy.

Pogoda w sobotę w Gdańsku będzie stabilna. Spodziewane jest niewielkie zachmurzenie, gdzieniegdzie przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od 0 st. do 1 st. C. Synoptycy IMGW nie przewidują deszczu ani silnego wiatru.