Z północnego zachodu napływa do Polski chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane i duże, początkowo na północnym wschodzie, a w ciągu dnia na zachodzie z licznymi rozpogodzeniami.

Rano mogą pojawić się lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. A na północy i wschodzie - słabe opady śniegu. Maksymalna temperatura prognozowana na poniedziałek to od - 4 st. miejscami na wschodzie do 1 st. nad morzem, a w obszarach podgórskich: od -8 do -4 st.

Wiatr przeważnie słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około -1 st. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna około -5 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze może wzrastać do dużego. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie, głównie na południu, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -12 st. na południu do -2 st. nad morzem, na Pogórzu Karpackim lokalnie od -18 do -14 st., w kotlinach sudeckich od -13 do -10 st. Wiatr słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany, a nad morzem również porywisty, z kierunków południowych.

We wtorek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze - umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich i w północnej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu. Rano znów możliwe są lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -5 st. miejscami na południu do 1 st. na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy pochmurno, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około -2 st. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.