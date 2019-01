- My, zakupując kolekcję Czartoryskich wraz z przyległościami, obiecaliśmy jak najszybsze otwarcie muzeum w Pałacu Czartoryskich, i to się sprawdza. W grudniu tego roku będziemy mogli przedstawić państwu coś wyjątkowego, coś, co jest połączeniem przeszłości i przyszłości - ta najcenniejsza polska kolekcja będzie w godny sposób prezentowana - mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas briefingu w Krakowie.

Muzeum Czartoryskich - oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - zgodnie z planami MNK ma być otwarte po generalnym remoncie. W grudniu 2016 r. kolekcja Czartoryskich została zakupiona przez państwo za 100 mln euro, liczy ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych: książek, rękopisów, starodruków.

Szef resortu kultury przypomniał, że całość inwestycji wynosi 51 mln zł, a o jej powodzeniu decyduje "praca wybitnych specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie". Podkreślił również, że obecnie rozpoczyna się "ostatni etap tych prac, przygotowań do otwarcia Muzeum". - Mamy także na myśli następne etapy - po otwarciu Pałacu będziemy także myśleli, żeby klasztorek i Arsenał też przybrały odpowiednią formę i były odpowiednio wyremontowane - zaznaczył Gliński.