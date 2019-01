Trochę przypadkowo zostało to zdiagnozowane. Trafiłem do szpitala we Wrocławiu z zupełnie innymi dolegliwościami – mówi tabloidowi Kornel Morawiecki. - To będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej. Trzymajcie kciuki! – dodaje.

Kciuki za szefa trzyma m.in. poseł koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwich. - Jestem z nim modlitwą i bardzo kibicuję Kornelowi w jego walce z chorobą. Wierzę, że wygra! Kornel Morawiecki zrobił bardzo wiele dla Polski, ale musi wrócić, bo jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w Polsce – mówi "Super Expressowi".

Operację ma przeprowadzić znany transplantolog, specjalista chirurgii ogólnej - podaje nieoficjalnie gazeta.