W poniedziałek ruszymy w kilkudziesięciu miejscach w kraju z pokazaniem naszej siły. To jest tylko rozgrzewka, ale prawdziwą +bombę+ (...) szykujemy na środę za 10 dni, jeżeli wywołany przez nas pan prezydent nie stanie wspólnie z nami do walki o polskie rolnictwo - powiedział w sobotę na antenie Radia Zet Kołodziejczak.

AGROunia skupia rolników a także przedsiębiorców. Według Kołodziejczaka celem, ugrupowania jest produkcja i dystrybucja w Polsce dobrej i zdrowej żywności, szczególnie produkcji krajowej. - Bo tylko to zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe w kraju - podkreślił. Na uwagę, że jest nazywany nowym Lepperem odparł: "Ja wolę Michał Kołodziejczak, rolnik".

Kołodziejczak, który w sobotę był gościem radia Zet zaznaczył, że każdy z kilkudziesięciu koordynatorów jego organizacji w całym kraju "ma pełną dowolność, co do działania lokalnego, na swoim podwórku, w swoim powiecie". - Jak zatrzyma pociąg, trzymam kciuki za to też - mówił.

Podkreślił, że celem ugrupowania jest "obrona polskiego rolnictwa, obrona polskiej produkcji". Dodał, że jego organizacja działa w całej Polsce. Zatem w każdym województwie "może coś się wydarzyć" - podkreślił. - Dzisiaj wiemy, że są województwa, w których wydarzy się więcej. Mamy też świadomość, że są województwa, w których wydarzy się mniej - mówił Kołodziejczak. Dodał, że wynika to z mocno zróżnicowanej sytuacji rolnictwa w różnych częściach kraju.

Na środę, 6 lutego, Kołodziejczak zapowiedział "bardzo mocne oblężenie Warszawy". - My dzisiaj mówimy bardzo prosto: od poniedziałku zaczyna się w Polsce powstanie chłopskie. W sposób szeroko pojęty, w sposób partyzancki, w ten sposób jest dzisiaj nasza siła budowana. To też pokazuje jak bardzo nasze środowisko zostało do tej pory porozbijane. Tak musimy działać - podkreślił. Dodał, że dzięki takim działaniom na pewno odniosą sukces. "Namawiam do tego, żeby upomnieć się o swoje, w żaden sposób nie namawiam do łamania prawa" - zaznaczył.

Jak zaznaczył jest to forma strajku, która będzie powodowała napięcia społeczne. - Protestujemy, bo handel w Polsce jest bardzo źle zorganizowany i na tym tracą rodzinne gospodarstwa, na których opiera się produkcja żywności w naszym kraju - powiedział Kołodziejczak. Poinformował, że jego głównym postulatem jest "obrona rynku i produkcji krajowej, jeżeli chodzi o produkcję żywności" przed oligopolami, które "przejęły cały handel w Polsce".

Według niego minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski nie chce podejmować "odważnych, potrzebnych decyzji", dlatego jego organizacja chce teraz rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. - To jest mąż stanu, człowiek na którym dzisiaj skupia się odpowiedzialność za stan państwa - mówił Kołodziejczak. Dodał, że ma dla prezydenta koszulkę z napisem "obrońca polskiej wsi". Wyraził nadzieję, że Andrzej Duda ją założy i podejmie to wyzwanie. Natomiast ministrowi rolnictwa chce przekazać koszulkę duńską, dlatego że "zachowuje się, jakby bardziej bronił produkcji duńskiej" niż polskiej.

Zaczynamy w poniedziałek powstanie chłopskie w Polsce, my mówimy agropowstanie - oświadczył Kołodziejczak. Jak dodał, jeśli działania podejmowane przez jego organizację nie przyniosą skutku, "to wyczyścimy polską scenę polityczną bardzo mocno". "Będziemy wywierać na polską politykę bardzo duży wpływ" - zapowiedział.